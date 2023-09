Neuveriteľne sa stáva realitou: Sulík chváli Fica a ten na oplátku jeho projekt. Čo sa to deje?

Slovenská politická scéna neprestáva prekvapovať. Líder Smeru Robert Fico dnes zavítal do Valaliky Industrial Park pri Košiciach, kde bude stáť automobilka Volvo, ktorá zamestná na východe Slovenska tisíce ľudí. Investora pritiahol do tejto lokality vtedajší minister hospodárstva Richard Sulík. Fico investíciu vychválil do nebies a následne prišla reakcia lídra SaS Richarda Sulíka.