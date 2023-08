Samotný duel sa odohral v priestoroch bratislavskej Octagon Fighting Academy, kde si zmeral sily s reprezentantom King’s Gymu Slavomírom Kuciakom. V skrátenej verzii videa zo súboja, ktorú Filip zdieľal na sociálnej sieti, možno pozorovať dynamický začiatok. Obaja mladí športovci si vymenia tvrdé údery, netrvá však dlho a súper politikovho syna dvíha ruky nad hlavu.

Kuciakovi sa pomerne rýchlo podarilo tvrdým pravým hákom zraziť Sulíka k zemi. A celý zápas sa končí už v prvom kole. „Samého ma prekvapilo, ako rýchlo som vyfučal z kondičky. Zrejme na mňa doľahol stres z verejného zápasu. A hoci na tréningu spárujeme aj desať kôl, v ten deň som sa už v prvom kole cítil ako po desiatom,“ priznal pre Plus JEDEN DEŇ Filip Sulík.

Filip Sulík Zdroj: Instagram fikisulik

Zo zápasu si odniesol aj mierny otras mozgu. „Ešte včera ma celý deň bolela hlava, no dnes už je to v poriadku,“ konštatoval. Na zápas ho prišiel podporiť aj otec, ktorý však zjavne kontaktným športom neholduje. „Otec to moje K. O. videl a bol z toho celkom hotový. Viackrát sa ma opýtal, či s tým nechcem prestať.“

Filip napokon priznal aj to, že pod jeho výkon sa v nemalej miere podpísala tréma. „Išiel som tam s tým, že si chcem zápas vyskúšať, no môj súper si šiel po výhru. A zrejme aj toto nastavenie mysle spravilo svoje,“ uznal Sulík, ktorý nezabudol oceniť výkon súpera. „Je to tvrdý človek, vojak, ktorý má skúsenosti z MMA. A už na jeho pohľade bolo vidieť, že si prišiel po víťazstvo.“

Filip Sulík Zdroj: instagram Filip Sulík

Hoci Filip kariéru profesionálneho bojovníka nezvažuje, do ringu by sa podľa vlastných slov vrátil rád. „Organizácia, ktorá sa zaoberá zápasmi ‚celebrít‘, sa ma pred časom opýtala, či by som potenciálne nemal záujem boxovať s jednou známou osobnosťou. Zatiaľ však nič nie je dohodnuté, takže uvidíme,“ prezradil mladý podnikateľ s dôvetkom, že predtým by rád stihol ešte jeden amatérsky zápas.

Syn známeho politika si v uplynulom roku vyslúžil mediálnu pozornosť najmä vďaka platforme Youdare, ktorá svojim uživateľom umožnovala plnenie najrôznejších, často mimoriadne kontroverzných úloh, a to výmenou za finančnú odmenu. Fungovanie tejto platformy dal svojho času preveriť aj generálny prokurátor Maroš Žilinka.

„Dnes som uložil riaditeľovi trestného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky zabezpečiť preverenie, či v súvislosti so sprostredkovaním a s plnením bizarných až zvrátených výzev za odplatu na sociálnej platforme Youdare nedošlo alebo nedochádza k spáchaniu niektorého z trestných činov,“ znelo Žilinkovo minuloročné stanovisko. Platforma napokon skrachovala.

