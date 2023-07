Krajcer si podľa týždenníka PLUS 7 DNÍ našiel spriaznenú dušu počas náročných pandemických dní. Zaláskovaný párik si po troch rokoch randenia nakoniec povedal, že vzťah posunie ďalej. Počas jánskej vatry sa totiž exminister odhodlal k zásadnému kroku a pokľakol pred svojou vyvolenou. „Áno. S priateľkou som sa zasnúbil,“ prezradil Krajcer s tým, že jeho drahá možno niečo tušila, no aj tak na chvíľku stratila slová. Dôležité však je, že povedala vytúžené „áno“.

Krásna snúbenica prvýkrát zahviezdila na Miss Slovensko 2007, na ktorom sa zúčastnila ako tanečnica z Lúčnice. V tvrdej konkurencii skončila napokon na skvelom druhom mieste, pričom za sebou nechala také nádherné ženy, ako napríklad dnes už exmanželku trojnásobného majstra sveta v cyklistike Petra Sagana (33) Katarínu (35) či bývalú hlavnú štátnu radkyňu Roberta Fica (58) Máriu Troškovú (36), o ktorej sa prevalili informácie, že bola napojená na taliansku mafiu.

Palovičová tancovala v Lúčnici až do roku 2015. O rok neskôr založila eventovú spoločnosť MissFolklór, no stala sa aj hovorkyňou ministerstva kultúry. A práve v tejto funkcii sa opäť zviditeľnila – tentoraz nie v pozitívnom smere, išlo totiž o poriadny trapas. Redaktorka TV Markíza Martina Töröková si s ňou v lete 2019 dohodla rozhovor s jasne určenou témou, o ktorej vtedy ministerstvo hovorilo, no Palovičová nevedela na otázky odpovedať.

To už však patrí minulosti, teraz je svet pre Palovičovú a Krajcera opäť krásny. Ich láska je navyše podporená mnohými spoločnými záujmami, ako je napríklad vidiek, v poslednom období si aj dvakrát zašli na koncert známej metalovej kapely Iron Maiden. „Keby sme nemali spoločné záľuby, asi by sa náš vzťah takto nevyvinul,“ prezradil Krajcer, pre ktorého to bude druhé manželstvo. Z prvého má dospelú dcéru Terezu a vychováva aj syna Daniela Michala, ktorého matkou je moderátorka Helena Hupková (47).

V galérii nájdete fotky Palovičovej, ako aj Saganovej ex a Troškovej z Miss Slovensko 2007.

