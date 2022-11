Ďuriš Nicholsonová sa už dlhé mesiace snaží zložiť nové politické zoskupenie, ktoré by Slovensko nasmerovalo k lepším zajtrajškom. Dokonca hľadá aj lídra, ktorý by nový politický subjekt viedol. „Nikdy som nemala líderské ambície. Okolo mňa sa ale začali sieťovať ľudia. Dôvodom je moje meno, ktoré má politický výtlak,“ povedala sebavedomo.

Okrem zakladania politickej strany sa venuje aj práci v Európskom parlamente, rodine a svojmu koníčku bicyklovaniu. Na to všetko ale potrebuje dobrý zrak. A práve najnovší doplnok jej v tom pomôže. „Po dlhšom čase vidím svet. A to, čo vidím, sa mi páči,“ napísala Ďuriš Nicholsonová na sociálnej sieti k fotke so svojimi novými a naozaj netradičnými okuliarmi.

„Aha, nová ja,“ sú ďalšie slová, ktoré europoslankyňa pripojila k fotke. Ďuriš Nicholsonová začala okamžite dostávať pochvalné správy od svojich priateľov a fanúšikov. Jeden z nich ju dokonca prirovnal k známej rozprávkovej postavičke.

Pozrite si v galérii Ďuriš Nicholsonovú v nových okuliaroch, ako aj to, čo jej odkázali fanúšikovia.