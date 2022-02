Trend rastúcich cien energií a s ním ruka v ruke idúci nárast cien potravín zasiahol prakticky celú Európu. Slovami o tom, aké sú v porovnaní so Slovenskom ceny priamo v jej „hlavnom meste", však v rozhovore pre denník Plus JEDEN DEŇ poriadne prekvapila europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (45)! Iba potraviny tu totiž mesačne stoja hotový majland!

Situácia s cenami potravín je na Slovensku mimoriadne kritická, faktom však je, že je to najmä pre výrazne nízku minimálnu a priemernú mzdu. Opačný trend je napríklad v hlavnom meste Belgicka Bruseli.

Potvrdiť to môže aj europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá už dobre vie, aké sú potraviny v Bruseli drahé. „K slovenským cenám sa priblížia jedine v prípade, že ich nakupujete v akcii, aspoň tie vo veľkých supermarketoch," zhodnotila so slovami, že rozdiel je najviac citeľný pri cenách mäsa. „Je dvoj- alebo aj viacnásobne drahšie ako na Slovensku."

Hoci je mäso podľa slov političky v Bruseli výrazne drahšie, je aj mimoriadne kvalitné. "Momentálne sme síce prešli na vegetariánsku stravu, no na margo kvality mäsa poviem toľko, že keď sme ho predtým tu v Belgicku kupovali, prakticky nikdy sa nestalo, aby nám na oleji prskalo. Alebo že by sa po tepelnej úprave výrazne zmenšilo," konštatuje. Mimoriadne kvalitná je podľa nej aj ponuka čerstvých rýb. "Tie sú však tiež pomerne drahé. Okrem toho sú drahšie aj ovocie či zelenina, no rovnako sú kvalitnejšie," uzatvára.

