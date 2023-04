Spojenci napriek čoraz bližšiemu koncu funkčného obdobia Stoltenberga nenašli jeho nástupcu. Medzi preferovanými kritériami však ostáva, že by malo by ísť o ženu, a ak sa dá, tak z bývalých socialistických krajín. Bruselský portál politico.eu však pripomína, že medzi ďalšími podmienkami je, aby to bola osoba zo štátu, ktorý podporuje Ukrajinu, má dobré vzťahy s USA, ale zároveň nie je provokatívna pre Rusko. „Mojím plánom je vrátiť sa do Nórska,“ odpovedal Stoltenberg na otázku, či si svoj pobyt vo funkcii nepredĺži.

„Situácia na Slovensku si vyžaduje, aby sa prezidentka koncentrovala na výkon svojej funkcie. Úvahami o jej prípadnom pôsobení v NATO sa preto nezaoberá,“ reagoval hovorca prezidentky Martin Strižinec pre aktuality.sk. Čaputová však nie je jedinou kandidátkou. Hovorí sa aj o predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej (64). Tá ale nehodlá odísť zo súčasnej funkcie, v ktorej má byť do roku 2024. Ďalšími možnými kandidátmi sú estónska premiérka Kaja Kallas (45), kanadská podpredsedníčka vlády Chrystia Freelandová (54) či rumunský prezident Klaus Iohannis (63).

Možno sa mnohí pýtajú, čo by Čaputová bez vojenského vzdelania robila v takej prestížnej funkcii. Doteraz najvyššie postavený Slovák v štruktúrach NATO, generál vo výslužbe Pavel Macko (58), to vysvetlil: „Generálny tajomník Aliancie je vrcholný politický predstaviteľ NATO a nevyžaduje sa, aby bol vojenský expert. Na to má Aliancia medzinárodný vojenský štáb.“ Jeho slová potvrdzuje aj doterajšia kariéra Stoltenberga. Ten v roku 1987 vyštudoval ekonómiu a postupne vhupol do politiky. V rokoch 2000 až 2001 a 2005 až 2013 zastával funkciu premiéra Nórska. 28. marca bol vymenovaný za 13. generálneho tajomníka NATO a predsedu rady s účinnosťou od 1. októbra 2014.

Na druhej strane nájdete vyjadrenie odborníkov, ako prebieha voľba generálneho tajomníka NATO, aké má Čaputová šance, čo by jej zvolenie spravilo s reputáciou Slovenska v zahraničí, a ako by to celé zobral generál Pavel Macko.