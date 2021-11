Matovič ukončil štvordielne predstavenie daňovo-odvodovej reformy výrokom, že pre reštaurácie chce zaviesť povinnosť krčahu vody ku každému jedlu zadarmo. To neuniklo pozornosti satirickým či iným stránkam na sociálnej sieti. Práve jedným z „postrehov neprajníkov” reformy bola ironická požiadavka na jej vylepšenie: „V krčahu vody by mala byť pokrájaná aj limetka.“ Minister sa však nedal zaskočiť a o pár hodín po zverejnení žiadosti publikoval ešte bizarnejší príspevok: „Ak budete dobrí, tak možno aj limetku dostanete.“

Nevedno, či chcel ľuďom pripomenúť, že za dodržiavanie protipandemických opatrení budú otvorené reštaurácie, alebo len svojsky reagoval na spomínaný príspevok. Pravdou však ostáva, že v čase publikovania príspevku ľudia čakali na informácie o lockdowne a vyrovnávali sa s dôsledkami tretej vlny pandémie.

Podobný názor má na Matovičovo vystupovanie aj sociologička Monika Čambalíková, podľa ktorej sa mu tento spôsob komunikácie osvedčoval, keď bol v opozícii. Od ministra financií by však očakávala iný prístup: „Je to jeho spôsob, ako sa zapáčiť. Robí to však nešikovne a má to kontrafinalitné efekty. Jeho spôsob komunikácie nie je náležitý a šťastný.“ Ľudia teraz podľa odborníčky rozmýšľajú, ako prežiť, ako platiť úvery, znášať sociálne a zdravotné dôsledky koronavírusu a nie, či bude nejaký krčahu s vodou s limetkou alebo bez nej.

K negatívnemu hodnoteniu vystupovania ministra sa pridáva aj politológ Radoslav Štefančík. „Limetka je iba pokračovanie jeho infantilného spôsobu komunikácie. Matovič nepochopil, že z opozičného šaša sa mal cez funkciu premiéra a ministra financií stať zodpovedný politik,“ povedal s tým, že keď má minister problém odkomunikovať svoju reformu normálne, problém je zrejme v ňom samotnom. Odborník si myslí, že Matovič svoju funkciu nezvláda: „Nech sa potom nečuduje, že táto vláda sa teší takej nedôvere, akej sa teší a že Ficovi rastú preferencie.“

