Oba body programu už prerokovala vláda a je na pleciach parlamentu, či prejdú alebo nie. "Vláda nielenže zlyháva v odškodňovaní ľudí, ktorým korona a obmedzenia zničili živobytie. Je to ešte horšie," naznačil Šimečka hneď v úvode.

Parlament v oboch bodoch programu rokuje o novelách zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. "Chcú ňou vylúčiť právo ľudí na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu vykonávania pandemických opatrení. Včera túto novelu potichu schválila vláda, na základe návrhu ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, pričom dokonca obišla medzirezortné pripomienkové konanie,"napísal na sociálnej sieti Šimečka.

Na prerokovanú novelu zákona politika upozornili jeho stranícke kolegyne. Prečo je problémová, vysvetlil samotný Šimečka: "Inak povedané, ak novela v tejto podobe prejde, Igor Matovič a jeho ministri sa úplne zbavia zodpovednosti za akékoľvek zásahy do práv na podnikanie a užívania majetku ľudí na Slovensku."

Šimečka si myslí, že ide o protiústavný návrh, ktorý zasahuje do práva ľudí na možnosť dopomôcť sa nápravy. " Ideme to okamžite riešiť a vyzývame vládu, aby zastavila tento zjavne protiústavný pokus o zásah do práv občanov SR," dodal.

Novelu zákona v Nárdnej rade skritizoval aj predseda Smeru-SD Robert Fico. Vyhlásil, že má pochybnosti o ústavnosti niektorých častí. Vyhlásil, že ak novela prejde, je pripravený obrátiť sa na Ústavný súd. "Nemôžete takto retroaktívne vyriešiť problém, ktorý tu bol za posledných niekoľko mesiacov," povedal. "Čelíme námietkam, ktoré tu sú. A je normálne, že sa tým bude zaoberať Ústavný súd, veď na to tu je," povedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Na snímke poslanec NR SR Robert Fico (Smer-SD) počas mimoriadnej schôdze NR SR, na ktorej sa poslanci budú venovať vládnej novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, 13. októbra 2020 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann Zdroj: TASR/Martin Baumann

"Dnes sa schôdzi Národnej rady panuje súhlas v tom, že opatrenia, ktoré boli vydané a ktoré výrazne zasiahli do ľudských práv ľudí, boli v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Nakoniec to potvrdzuje aj vyhlásenie Generálnej prokuratúry,"povedal Fico na tlačovej konferencii. Poslancovi prekáža, že zatváranie podnikov nie je limitované a nesľubuje žiadne odškodné. Skritizoval aj to, že legislatíva podľa neho nie je poriadne pripravená.

Stanovisko ministerstva zdravotníctva a Úradu vlády zisťujeme.