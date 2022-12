Najkrajšie sviatky v roku neprežila známa politička práve ideálne. Chcela si ich užiť pokojne, no život to zariadil inak. „Vianoce sú niekedy také, že ich prežijete s virózou, teplotami a zimnicou, ako my dve s Leuškou,“ napísala Beňová na sociálnej sieti.

Našťastie, politička sa mohla spoľahnúť na svojho partnera a babku, ktorí sú vždy nápomocní aj v zlých časoch. „Tatinko s babinou to zvládli za nás tento rok,“ prezradila Beňová, ako sa jej rodina so situáciou vysporiadala. Europoslankyňa nezabudla ani na širokú verejnosť, ktorej popriala veľa zdravia z jarnej Vrakune. Narážala tým na fakt, že v bratislavskej Vrakuni, kde býva, je ako na väčšine Slovenska počasie, ktoré nepripomína zasnežené Vianoce.

Beňovej status nezostal bez povzbudivých reakcií jej známych a fanúšikov. K statusu, ku ktorému pripojila snímku s úsmevom, dokonca pribudli aj reakcie spoza hraníc. V galérii nájdete, čo priali Beňovej a jej rodine fanúšikovia.

