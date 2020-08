Pre TASR to uviedol v reakcii na výzvu predsedu Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá Kristiána Čekovského (OĽANO), aby Rada prehodnotila rozhodnutie priznať Rezníkovi odmeny vo výške sto percent platu. Gallo podotkol, že spôsob komunikácie Čekovského nepovažuje za šťastný. "Pokiaľ mu ide naozaj o vec, odkazovať Rade niečo cez sociálne siete a médiá vnímam ako zbytočné politikárčenie,"podotkol.

Gallo vysvetlil, že odmeny šéfovi RTVS Rada priznáva v zmysle zákona o RTVS, ktorý konštatuje, že súhrn jeho ročných odmien nesmie presiahnuť jeho ročnú mzdu a vymedzuje dôvody, pre ktoré sa odmena priznať nemôže. Priblížil, že to v prípade, ak priebežne nedodržiava záväzné ukazovatele schváleného rozpočtu RTVS. "To sa nestalo ani teraz, ani v minulosti," uviedol s tým, že Rada pravidelne vyhodnocuje aj plnenie ďalších zákonných povinností zo strany verejnoprávneho vysielateľa. "Nie sú mne, ani členom Rady známe žiadne skutočnosti, ktoré by neumožňovali vyplatiť, respektíve by umožňovali krátiť odmeny generálnemu riaditeľovi. Udeľovanie odmien nie je súťažou krásy a ani sympatií," povedal pre TASR.

Jaroslav Rezník generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska. Zdroj: EMIL VAŠKO

K platovým náležitostiam šéfa RTVS sa vyjadrovať nechcel, keďže nebol pri tvorbe legislatívy, ktorá ich stanovuje. Podotkol však, že otvárať túto tému "takýmto bulvárnym spôsobom" zo strany predsedu mediálneho výboru nepovažuje za korektné. Hodnotiť nechcel ani interpretáciu výsledkov kontroly Ministerstva kultúry (MK) SR v RTVS ani zo strany kontrolovaného či kontrolného orgánu. Poukázal na to, že zo skontrolovaných 26 miliónov eur, ktoré RTVS dostal prostredníctvom zmluvy so štátom, musí vrátiť do štátneho rozpočtu len 0,12 percenta. "Faktom je, že z niekoľko tisíc účtovných dokladov boli nájdené pochybenia podľa mojich informácií v trinástich,"uviedol pre TASR s tým, že či je to veľa alebo málo, si má každý vyhodnotiť sám.

Doplnil tiež, že kontrola do RTVS neprišla na základe požiadavky mediálneho výboru ani jeho predsedu. "Išlo o pravidelnú aktivitu, ktorú MK vykonávalo aj v minulosti a aj v minulosti našlo chyby. Kto robí, robí aj chyby," hovorí Gallo.

Poukázal tiež na nedávno publikované výsledky štúdie Reuters institute na Oxfordskej univerzite, ktorej výsledky hovoria, že RTVS "je najdôveryhodnejšie spomedzi vybraných slovenských médií". Rovnako má podľa jeho slov aj na základe slovenského prieskumu RTVS najobjektívnejšie televízne spravodajstvo.