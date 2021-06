Michal Truban, zakladateľ strany Progresívne Slovensko (PS), sa opäť na sociálnych sieťach pustil do aktuálneho ministra financií Igora Matoviča. Jeho otázka je jednoduchá - máme vôbec ešte šéfa tohto dôležitého rezortu?

Igor Matovič sa po demisii správal ako premiér aj keď bol už minister financií. Podľa odborníkov sa však aktuálny premiér Eduard Heger tejto úlohy zhostil dobre, a teda Matovič sa utiahol do úzadia. Problém však nastal, že ako minister financií, najmä po koronakríze, to robiť nemal. "Ako chce tento minister financií koordinovať obnovu ekonomiky po korone a najväčšie investície z európskych peňazí v histórii?" pýta sa na sociálnej sieti Truban.

Matoviča kritizuje nie len za "schovávanie sa", ale aj za nedodržané sľuby. Okrem neho sa však pustil aj do Hegera, ktorému vyčíta, že práve Matovič je najmä jeho problém. "On rád opakuje, že sú vláda „obnovy a prosperity“, alebo niečo také. Pritom jeho formálne najdôležitejší minister nechodí do práce," dodal vo svojom statuse.

Celý príspevok Trubana a to, kde sa Matovič nachádza nájdete v galérii >>>