Aj štvrtého obvineného vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Štefana M. zobral sudca pre prípravné konanie Okresného súdu (OS) Bratislava III do väzby.

Nekompromisné rozhodnutie súdu: Do väzby putuje aj ŠTVRTÝ obvinený vyšetrovateľ NAKA!

Rozhodnutie nie je právoplatné. O sťažnostiach obvineného a prokurátora bude rozhodovať Krajský súd (KS) v Bratislave. TASR o tom informoval hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak.

"OS Bratislava III vzal do väzby obvineného Š. M., a to z dôvodov takzvanej kolúznej väzby. Súd nenahradil väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka, neprijal písomný sľub obvineného. Obvinený, ako aj prokurátor podali sťažnosť, o ktorej po doručení bude rozhodovať KS v Bratislave," spresnil Adamčiak.

Sudca OS Bratislava III zobral od stredy večera (15. 9.) do štvrtka rána postupne do väzby ďalších troch vyšetrovateľov NAKA Jána Č., Pavla Ď. a Milana S. a aj dočasne povereného šéfa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Petra Sch. Aj v ich prípadoch nie je rozhodnutie právoplatné. Rozhodovať bude KS v Bratislave.

Milana S. zobral sudca do kolúznej väzby. Jána Č. a Pavla Ď. zobral do väzby z dôvodov takzvanej kolúznej a preventívnej väzby. Napokon Petra Sch. zobral do väzby kolúznej. Sudca začal rozhodovať v stredu od 18.00 h.

Kvarteto vyšetrovateľov NAKA a Petra Sch. zadržali vyšetrovatelia ÚIS v pondelok (13. 9.). Obvinili ich zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a zločinu marenia spravodlivosti. Dvoch z nich obvinili v trestnej veci ovplyvňovania pravdivosti výpovedí svedkov.