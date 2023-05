Projekt hlavy mesta Košíc totiž počíta s tým, že koncom júna Mestská krytá plaváreň ukončí prevádzku a tento objekt sa má zmeniť na Národné olympijské centrum plaveckých športov Košice. Na tom by nebolo nič zlé... Mesto má údajne počas výstavby pripravené viaceré náhradné riešenia, aby uspokojilo veľký záujem športových klubov a verejnosti. Spomínajú sa obľúbené kúpaliská Červená hviezda a Rumanova, no dosť prekvapujúco klubom na základe dohody s Košickým samosprávnym krajom (KSK) odporúča využiť aj 25-metrový plavecký bazén v Strednej odbornej škole na Učňovskej ulici v Šaci.

Proti tomu však protestuje kraj. „Dištancujeme sa od tzv. tvrdení mesta Košice, že športové kluby môžu trénovať v škole v našej správe v Šaci. Tam totiž prebieha rekonštrukcia a je nám ľúto, že mesto Košice zavádza, pretože neexistuje žiadna dohoda s KSK, školou a ani spomínanou plavárňou. Naša plaváreň v Šaci je určená pre stredoškolákov a oprava bude dokončená najskôr v septembri. Bude plne obsadená len a len strednými školami,“ reagoval košický župan Rastislav Trnka.

Mal na mysli aj to, že športovci Košíc sú nechtiac uvádzaní do omylu a zavádzaní. „Musia sa obrátiť výlučne na mesto Košice, aby im zabezpečilo vhodné priestory na tréning. Celkom nerozumiem, prečo mesto Košice vrhá zlé svetlo na iné verejné inštitúcie. Je to amaterizmus zo strany mesta, ktorého vedenie obyvateľom sľubuje hory-doly a keď zistí, že to nevie zabezpečiť, hádže zodpovednosť na KSK,“ dodal Trnka.