Agentúra AKO u tisícky ľudí zisťovala, čo by mal štát robiť, aby sme sa dostali z aktuálnej pandemickej krízy. Lockdown by mal byť podľa odpovedajúcich čo najtvrdší a pre všetkých. V otázke riešenia pandémie zas preferujú expremiéra Petra Pellegriniho.

O prieskume informovala televízia TA3. V prieskume agentúra zistila, dokopy je 24,5 % ľudí za čo najtvrdší lockdown a obmedzenia pre všetkých obyvateľov. Lockdown s obmedzeniami len pre nezaočkovaných by preferovalo dokopy 17,9 %. Vláda by nemala prijímať žiadne obmedzenia podľa 20,5 % opýtaných.

Za povinné očkovanie pre všetkých je podľa prieskumu agentúry AKO 21,6 % opýtaných.

V prieskume agentúra AKO zisťovala odpovede aj na otázku, kto by mal stáť na čele pandémie, teda koho by ľudia prijali za nového premiéra, aby sa skončila čím skôr. Najviac, až 24,7 % opýtaných, by za premiéra preferovalo lídra mimoparlamentného Hlasu-SD Petra Pellegriniho. Druhý skončil v rebríčku súčasný premiér Eduard Heger, preferuje ho dokopy 13,2 % opýtaných. Na treťom mieste skončil expremiér Robert Fico, za jeho návrat do funkcie je 10,9 % opýtaných.