Kaliňákovi PRASKLI NERVY a urobil šokujúci krok: Poriadne totiž NALOŽIL do vlastných radov!

Slovensko v posledných mesiacoch pravdepodobne trhá svetové rekordy v počte obvinených špičiek polície, prokuratúry a súdnictva. Mnohí z nich sú nominantami bývalých vlád Smeru, ale nájdu sa aj takí, ktorých dosadila do funkcií súčasná vládna koalícia. O to viac prekvapil synovec exministra vnútra Roberta Kaliňáka a podpredseda Smeru Erik Kaliňák, ktorý použil veľmi tvrdé slová na človeka, ktorý sa do vysokej funkcie dostal práve počas "panovania" Smeru.