Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský listom oznámil svoje rozhodnutie podať demisiu prezidentke Zuzane Čaputovej. Svoj plán vzdať sa funkcie k 31. máju mal naplánovaný už dlhšie, konkrétne od minulého týždňa. Prezidentka však jeho demisiu v pondelok prijať nemohla pre nabitý služobný program. "Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský dnes listom oznámil prezidentke svoje rozhodnutie podať demisiu. Keďže prezidentka bude do stredy na plánovanom regionálnom výjazde, termín prijatia demisie ministra ešte spresníme," povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Šéf agrorezortu Ján Mičovský svoj odchod oznámil 25. mája. Spravil tak v nadväznosti na nedávne zatknutie bývalej šéfky Slovenského pozemkového fondu (SPF) Gabriely Bartošovej. Bartošová je nominantkou ministra Mičovského a momentálne čelí obvineniam z korupcie, podporovania zločineckej skupiny a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Pred jej zvolením radili Mičovskému, aby jej nomináciu zvážil. Bartošová totiž na SPF už predtým robila a bolo podozrenie, že o korupčných kauzách z minulosti vedela.

Mičovského predtým obviňovali aj z toho, že Bartošovú zamestnal preto, že dobre pozná jej matku, čo minister odmietol. "Údajne som priateľom matky Bartošovej. Nepoznám jej matku a je to absolútna lož. Nemá to význam ani rozoberať," obhajoval sa Mičovský. Povedal, že do politiky vstúpil náhodou, keď vstúpil ako lesník do hnutia OĽaNO Igora Matoviča. Aj na základe týchto skutočností sa Mičovský rozhodol rezignovať na post ministra pôdohospodárstva. „Cítim potrebu do istej miery sa ľuďom ospravedlniť . A viem, že tento rezort sa dá riadiť lepšie a čestnejšie," povedal.

Kto má Mičovského na čele agrorezortu nahradiť, stále nie je známe. Odchádzajúci minister pripustil možnosť, že novým šéfom by sa mohol stať aktuálny štátny tajomník v rezorte pôdohospodárstva Martin Fecko.