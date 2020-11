Ďakujem. Týmto slovom začal premiér Igor Matovič svoj včerajší brífing, počas ktorého spoločne s kolegami z vlády hodnotil prvé kolo celoplošného testovania národa antigénovými testami na ochorenie COVID-19. Dôvodov na slová vďaky mal síce viacero, avšak tým najhlavnejším bol počet ľudí, ktorí sa k pôvodne kritizovanému plošnému testovaniu dostavili. Tých bolo neuveriteľných 3 625 332 a testovanie odhalilo 38 359 nakazených osôb. Matovič dodal, že ak by nešli okamžite do karantény, nakaziť by mohli približne ďalších 50-tisíc ľudí. „Práve toto je najdôležitejšie počas epidémie – veľmi rýchlym spôsobom identifikovať čo najviac ľudí, ktorí to môžu šíriť ďalej, tých dať do karantény a ochrániť takýmto spôsobom desiatky až možno stovky tisíc ľudí,“povedal.

Dnes sa do akcie zapojil aj premiér Igor Matovič, ktorý bude asistovať pri odoberaní vzoriek.



Prvé kolo plošného testovania už počas víkendu okomentovala aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá tento krok vlády Igora Matoviča ešte v piatok poriadne kritizovala. „Klobúk dole pred všetkými, ktorí sa na príprave testovania podieľali. Som rada, že sa nenaplnili obavy, vrátane tých mojich, a že vo výsledku každý, kto sa otestovať chcel, sa na test dostal,“ napísala na svoj profil na sociálnej sieti. Nezabudla však vyzdvihnúť tých, vďaka ktorým sa akcia podarila. Tými boli zdravotníci, vojaci, dobrovoľníci, policajti, hasiči a najmä zástupcovia samospráv, ktorí mali prakticky celú organizáciu na starosti.





Okamžite po skončení prvého kola sa otvorila otázka týkajúca sa druhého kola. Plán zorganizovať ho potvrdil premiér ešte v nedeľu poobede, avšak pripustil, že sa možno nebude týkať dvoch, troch okresov. Po zasadnutí Ústredného krízového štábu sa napokon rozhodlo, že druhé kolo skutočne bude, nebude však povinné pre tie okresy, v ktorých bolo menej ako *0,7% nakazených v kole prvom.

