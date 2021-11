Na tlačovej konferencii vystúpil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), ktorý dnes prijal zástupcov regiónov a odbornej lekárskej verejnosti. "Všetci si uvedomujeme, že zdravotnú reformu musíme urobiť, ale musíme ju urobiť tak, aby tá reforma slúžila ľuďom v regiónoch a aby zabezpečila kvalitnú a rýchlu zdravotnú starostlivosť ako aj dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov," uviedol na úvod Boris Kollár. Podľa jeho slov menovaní zástupcovia regiónov búchajú na zavreté dvere a zatiaľ ich nikto nevypočul. Kollár nechápe, prečo doteraz s nimi nikto nerokoval. Vyzval preto ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, aby sa so zástupcami regiónov stretol.

Sme rodina je ochotná hlasovať za reformu nemocníc, ak ministerstvo zdravotníctva zapracuje požiadavky autorov memoranda Za lepšie zdravotníctvo. V opačnom prípade ju nepodporia. Kollára mrzí, že je veľa takých politikov, ktorí tesne po voľbách zabudnú na svojich voličov z regiónov a riešia si len svoje egá. Nechce reformy, len pre reformy. Pokiaľ sa budú rušiť nemocnice, pacientom hrozí, že sa včas nedostanú na príjem, zdôraznil Kollár.

Predseda Lekárskeho Odborového Združenia Peter Visolajský zastupoval na tlačovej konferencii lekárov, ktorí podľa jeho slov v týchto dňoch musia hľadať lôžka pre pacientov vo veľmi vážnom stave. Lekári sú konfrontovaní s tým, že lôžok v nemocniciach je málo. Prosí preto poslancov, aby zastavili zákon ministra Lengvarského, ktorý ide rušiť 11-tisíc akútnych nemocničných lôžok na Slovensku. Reforma pritom nehovorí o tom, čo bude s pacientmi, ktorí sa na týchto 11-tisíc lôžkach nachádzajú. Visolajský zdôraznil, že zatiaľ Boris Kollár je jediný, kto ich zatiaľ prijal a si vypočul pripomienky dotknutých lekárov ako aj ich obavy. Zdôraznil, že táto reforma jednoznačne zhorší podmienky pre prácu lekárov. "My sa chceme starať na Slovensku o slovenských pacientov a nechceme ísť do zahraničia. Ale na to ,aby sme ako lekári si vedeli dobre vykonávať svoje povolanie, musíme mať na to vytvorené podmienky," vysvetľoval Visolajský.

Podpredseda BBSK Ján Lunter zdôraznil, aby v diskusii o reforme nemocníc boli vypočuté regióny. Starostovia, primátori či župani sú podľa jeho slov denno-denne v kontakte s ľuďmi a sami tieto reformy cítia a budú cítiť na koži spolu s obyvateľmi regiónov. Dotknutým vadí, že diskusia o reforme zdravotníctva bola veľmi polarizovaná. "Každý z nás, ktorí tu stojíme, sme za dobrú reformu zdravoníctva. Hovoríme, že táto reforma môže mať podporu u regiónov, len treba dopracovať jej časti, ktoré jej dnes chýbajú," hovorí Lunter. Predkladatelia memoranda preto požadujú garanciu, že sa optimalizácia nemocničnej siete uskutoční súčasne s revitalizáciou ambulantnej sféry.

Memorandum za lepšie zdravotníctvo pripravili vedenia prešovského, košického a banskobystrického kraja spolu s lekárskymi odbormi. Signatári sú presvedčení o tom, že sa zníži dostupnosť zdravotnej starostlivosti na väčšine územia Slovenska. Ich hlavnou požiadavkou je, aby sa pred zmenami v nemocniciach podporila ambulantná sféra.

Memorandum za lepšie zdravotníctvo Požiadavkou Memoranda za lepšie zdravotníctvo je medzi inými aj obnovenie vzdelávania v ambulanciách prvého kontaktu a špeciálnej ambulantnej starostlivosti s adekvátnym odmeňovaním lekárov, ktorí vzdelávanie vykonávajú. Signatári žiadajú tiež reformu zoznamu kategorizovaných liekov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu, zdravotníckych pomôcok a indikačných obmedzení tak, aby pacient nemusel pre recepty putovať po ambulanciách. Podľa memoranda je nevyhnutný tiež plán realizácie organizovaného prísunu a vzdelávania lekárov z tretích krajín, ale aj podpora lekárskych fakúlt a vytvorenie motivačného systému.