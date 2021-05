Šéf rezortu financií Igor Matovič presadil na vláde novelu zákona o štátnom rozpočte na rok 2021. Výdavky by sa mali navýšiť na 3,4 miliardy eur. Sulík je s postupom svojho koaličného partnera nespokojný a tvrdí, že je šéfom strany rozpočtovej zodpovednosti. Matovič včera zvolal tlačovú konferenciu, počas ktorej mal vysvetliť problematiku. Venoval sa v nej aj útokom na koaličnú SaS. Sledujte od 16.00 naživo brífing Sulíka s Viskupičom:

Sulík začal vetou, ktorá by podľa neho mala byť samozrejmosťou: „Sme strana rozpočtovej zodpovednosti. Použijem vetu Igora Matoviča - Prikryme sa len takou perinou na akú máme.“ Podľa ministra hospodárstva sú peniaze ktoré vláda míňa vybraté od občanov, alebo dlhy. Tie by vraj splácali naše deti. „V minulosti sme kritizoval nielen ja, ale aj kolegovia z OĽANO Roberta Fica, keď našej krajine doprial obrovské deficity na úrovni 8 percent,“ dodal Sulík.

Minulý rok vraj SaS podporila navýšený rozpočet, lebo bola kríza. „Teraz stojíme pred treťou úpravou rozpočtu. Ide o veľmi vysokú sumu 3,4 miliardy. Nemôžeme fungovať ´miliarda sem, milarda tam´,“ povedal Sulík s tým, že sú to obrovské peniaze na ktoré musia robiť ľudia. Minister pripustil, že Slovensko bude musieť rozpočet navýšiť, ale nie tak radikálne.

Minister tvrdí, že po tom ako sa Matovič ujal rezortu financií vyhlásil zakopanie zbraní. „Povedal som, že poďme už vládnuť. Lenže nastali cesty (Matovičove, poznámka redakcie) do Mosky, Budapešti aj do Pittsburghu. Tá cesta bola v téme, ktorá sa týka Ministerstva hospodárstva. Ja som o nej nevedel a bolo to zasahovanie do mojich kompetencií,“ vyhlásil Sulík s tým, že táto cesta napáchala viac škody, ako úžitku.

Richard Sulík (vpravo) a Igor Matovič boli ešte ako opoziční politici na proteste pred Bonaparte, v ktorom býval vtedajší premiér Robert Fico v byte daňového podvodníka Ladislava Bašternáka. Zdroj: Archív

Sulík zároveň nepriamo Matoviča kritizoval za jeho nevedenie svojho rezortu: „Problém je, že stojí práca ministra financií. Stojí uvoľnenie peňazí pre kultúru. Naše ministerstvo to celé sprocesovalo, všetky žiadosti sú vybavené. Jediné čo nie je doručené sú peniaze. Chápem to, lebo medzi cestami nemusí mať Matovič pri zahraničných cestách aby to podpísal. Menej to chápe kultúrna obec.“

Šéf SaS sa dostal aj k navýšeniu štátneho rozpočtu na 3,4 miliardy. Opísal položku v návrhu, ktorá sa týka pozostalých po tých, ktorí COVID neprežili. Tvrdí, že SaS nemá najmenší problém s odškodnením pozostalých. Sulík ale upriamil svoju pozornosť aj na skutočnosti, ktorým sa treba venovať: „Je tam položka preplatenie výdavkov subjektom hospodárskej mobilizácie. Suma 160 miliónov eur. Chceme vedieť, ako vznikla táto suma. Kde a kto ju vyrátal, čo sa tam zahrnulo. Podľa našich výpočtov by stačilo 70 miliónov eur. Môžme sa mýliť, to nevieme, ale preto si musíme sadnúť.“ Podľa ministra sú v návrhu navýšenia rozpočtu dokonca položky, ktoré tam vôbec nepatria, ako napríklad vysielací čas na osvetu prevencie šírenia ochorenia 245-tisíc eur. „To je absurdné. RTVS má zo zákona informovať verejnosť,“ dodal Sulík.

Po ministrových slovách dal možnosť novinárom, aby sa ho pýtali otázky. No ešte pred tým ich upozornil: „Akékoľvek otázky na Matovičove invektívy nebudem reagovať.“ Narážal na brífing Matoviča, kde ten podľa Sulíka používal aj osobné útoky. Následne prezradil, o koľko treba podľa SaS navýšiť rozpočet: „Nám to vyšlo maximálne 1,626 miliardy eur.“

Prečítajte si tiež: