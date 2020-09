Z volebného neúspechu obviňovala strana svojho lídra a exšéfa parlamentu Andreja Danka. Ten sa po debakli stratil z očí verejnosti. Opäť sa začal ukazovať len pred pár týždňami, keď začal svoje profily na sociálnych sieťach plniť príspevkami z ciest po Slovensku. Od volieb sa Dankovi dostávalo množstvo kritiky nielen z vonka, ale predovšetkým z vlastných radov.

Čo na to odborník?

Politológ si myslí, že strana sa bude rozpadať aj naďalej. SNS podľa Radoslava Štefančíka nepomôže ani to, že ju nemožno považovať za transparentnú, pretože jej komunikácia sa vždy sústreďovala predovšetkým na lídra. "To, že Andrej Danko chce kandidovať opäť považujem za čudné, hoci moci sa človek vždy zbavuje ťažko. Tú politickú stranu však stiahol na dno práve on a to svojim konaním, správaním, ale ja vyjadrovaním," zhodnotil Štefančík. To, kto zvíťazí na dnešnom sneme, si však netrúfa odhadnúť. "Netuším, podľa čoho sa budú orientovať a rozhodovať jednotliví členovia, takže hádať výsledok by bolo to isté, ako veštiť z krištáľovej gule," uzavrel politológ, ktorý zdôraznil, že SNS získala po voľbách nemalý finančný obnos, ktorý taktiež môže byť určitým lákadlom.

Hrnko nechce, aby bolo členstvo v SNS hanbou...

So svojimi pocitmi pred snemom sa s nami podelil kandidát na predsedu strany Anton Hrnko. "Myslím si, že šance sú vyrovnané, ale zároveň si myslím, že mám trochu prevahu. Náš volebný výsledok bol hanbou," povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ. "Mojím cieľom nie je zomrieť vo funkcii, ale pripraviť stranu mladým ľuďom, ktorí sa za členstvo v Slovenskej národnej strane nebudú musieť hanbiť,"dodal s tým, že ktokoľvek vyhrá, bude mať pred sebou titanskú úlohu.

Danko výsledok prijme s pokorou...

Podobne situáciu pred snemom vníma aj druhý kandidát Andrej Danko, ktorý sa chystá svoje miesto v čele SNS obhájiť na ďalšie štyri roky. "Výsledok príjmem s pokorou. Viesť stranu ďalšie štyri roky nebude žiadna sranda," vyjadril sa pre redakciu nášho denníka.

Po príchode na snem si poslanec Lukáš Machala predseda OK SNS odmietol nasadiť rúško. Tvrdí, že toto nariadenie je protiústavné.