Opozičný Smer-SD chce iniciovať odvolávanie ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (51), ak sa do pondelka 24. mája nevyrieši problém s certifikátmi o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19. Vyhlásil to šéf strany Robert Fico (56) na utorkovej tlačovej konferencii. Upozornil, že Slovensko nie je súčasťou dohody okolitých krajín o voľnom cestovaní, pretože nemáme jednotný certifikát. Chce, aby Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyriešilo tento problém do pondelka.

Medzi tieto krajiny sa majú radiť napr. Česká republika, Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko. "Ak najbližší pondelok (24. mája) nebude tento problém vyriešení. Ak sa od tohto dátumu nedostanú ľudia, ktorí sa idú očkovať k jednotnému medzinárodne uznanému certifikátu, ktorý by umožnil vstup Slovenskej republiky do dohody medzi krajinami, ktoré som spomínal, okamžite podávame návrh na odvolanie ministra zdravotníctva Lengvarského," povedal. Správu budeme aktualizovať.

Prečítajte si tiež: