Progresívci odmietajú mlčať! Po štvrtkových protestoch proti pandemickým opatreniam sa mimoparlamentná strana Progresívne Slovenskou rozhodla zvolať manifestáciu, kde by malo vystúpiť aj niekoľko odborníkov.

Verejné zhromaždenie Za očkované Slovensko nemá za cieľ stavať na uliciach dva znepriatelené politické tábory, ale povzbudiť očkovaných ľudí, ktorí svoje obavy a neistoty z vakcinácie prekonali a prispeli tým k budovaniu kolektívnej imunity na Slovensku. V diskusii na TASR TV to povedala predsedníčka mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS) Irena Bihariová na margo plánovaného zhromaždenia v Bratislave.

Zdôraznila, že ak má očkovanie na Slovensku podporu väčšiny populácie, nemala by to byť väčšina mlčiaca. „Ak necháme hovoriť iba skupinu ukričancov, ktorí sa neštítia vyťahovať každý deň nové nepravdivé správy o tom, ako niekomu vakcína ublížila, a tie prípady sú nepotvrdené, tak budú zneisťovať ľudí ďalej," tvrdí predsedníčka PS.

Členovia Progresívneho Slovenska si na dnešné zhromaždenie pripravili pre účastníkov aj niekoľko podmienok vstupu. Pustia naň totiž len zaočkovaných ľudí alebo tých, ktorí sa nechali otestovať PCR testom proti koronavírusu. "Na manifestácii vystúpia predstavitelia Progresívneho Slovenska, rovnako tak aj ďalší odborníci a odborníčky z oblasti imunológie či epidemiológie," informujú progresívci na sociálnej sieti. Účastníci sa dokonca budú môcť zaočkovať vakcínou Johnson&Johnson priamo na mieste.

PRIEBEH PROTESTU SLEDUJEME ONLINE:

17:30 Na proteste sa nachádza sanitka, v ktorej je možné priamo podstúpiť očkovanie proti koronavírusu.

Na mieste protestu sa aj očkuje proti koronavírusu. Zdroj: Karol Farkaš

17:25 "Na akcii "Za očkované slovensko" zaistila polícia Rudolfa Vaského. Vaský očividne nepochopil, že táto akcia je vyslovene robená na to - aby provokovala pudy neočkovancov a prípadne vyvolala útoky na očkovaných tam prezentovaných - aby mediálne to mohli vykresľovať, aké sú očkovaný obete neočkovacov... Nerozumiem načo tam chodí. Ale veď on má svoj svet..." objavilo sa na sociálnej sieti Martina Daňa, ktorý sa tak dištancoval od konania Vaského na dnešnom proteste.

17:20 Pozrite si priebeh protestu NAŽIVO:

17:15 Protest ešte ani poriadne nezačal a na mieste sa už odohrala potýčka. Pred oplotením sa objavil známy youtuber Rudolf Vaský, ktorého z miesta odviedla polícia. Na tvári nemal rúško a polícii sa slovne vzpieral.

Polícia ho vyzvala, aby sa správal vhodne a nenarúšal poriadok na akcii, on však neuposlúchol. Niekoľko policajtov ho odviedlo priamo do pristavenej policajnej dodávky. Skončil na obvodnom oddelení policajného zboru.

Pred miestom protestu sa objavil aj youtuber Rudolf Vaský, z miesta ho odviedli policajti. Zdroj: Karol Farkaš

17:10 Na mieste sa už začala zbiehať aj protistrana z Hodžoveho námestia.

17:05 Areál protestu je oplotený, s kontrolovaným vstupom. Dnu sa dostanú iba zaočkovaní alebo negatívne testovaní ľudia s nasadeným rúškom. Od 17. hodiny sa tu začali pomaly zhromažďovať ľudia.