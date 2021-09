Pripravujeme pre vás živé vysielanie. Všetky informácie budeme aktualizovať...

K referendu či k prípadnému vypísaniu nového referenda sa priamo v budove Národnej rady v utorok (28. septembra) vyjadrila aj hlava štátu Zuzana Čaputová. Ktorá zároveň vysvetľovala, prečo sa naposledy pred jeho vyhlásením obrátila na ústavný súd. "Z ústavy vyplýva, že úlohou prezidenta pri vypísaní referenda nie je len spočítanie podpisov, ale preberá zodpovednosť aj za ústavnosť vyhláseného referenda. Pokiaľ existujú pochybnosti je na mieste, že prezident požiada ústavný súd, aby predmetnú otázku ešte pred vyhlásením referenda posúdil," uviedla.

Protiargumenty, ktoré uvádzajú, že rovnaké referendum už dva krát vyhlásené bolo podľa prezidentky nesedia. "Otázka, ktorá bola predmetom súčasného referenda v takejto podobe a s týmito dôsledkami, nikdy položená nebola. Z rozhodnutia ústavného súdu je dnes jasné, že ak by sa referendum s danou otázkou uskutočnilo, na podnet oprávnených subjektov by výsledok referenda ústavný súd zrušil," vyhlásila prezidentka s tým, že práve poslanci majú možnosť prijať ústavnú zmenu a následne požiadať o vyhlásenie referenda, ktoré bude v súlade s ústavou. "Takéto referendum, a to som už viackrát verejne zdôraznila, neodkladne vyhlásim," dodala.

Hnutie Sme rodina je pripravené zmeniť Ústavu SR tak, aby mohlo dôjsť k referendu o predčasných voľbách. Po stretnutí s prezidentkou to povedal predseda parlamentu Boris Kollár (56). S hlavou štátu hovoril v stredu o referende, ale aj o bezpečnostnej situácii v štáte. Návrh zmeny ústavy by mohol byť podľa Kollára pripravený v decembri. "Za hnutie Sme rodina sme deklarovali pani prezidentke, že sme pripravení ísť do tejto veľkej novely. Sme pripravení urobiť zmenu ústavy a umožniť občanom rozhodnúť sa, vyjadriť sa v referende o skrátení volebného obdobia, aby sa mohli aj k tejto otázke vyjadriť," povedal Kollár s tým, že aj v hnutí OĽANO je na tom zhoda.

Na snímke je Predseda strany strany SMER- sociálna demokracia Robert Fico Zdroj: Pavol Zachar

Kollár verí, že vláda pripraví ústavný zákon. "Pán Fico vykopáva dvere, ktoré sú otvorené. Je to úplne zbytočné, lebo my všetci sme presvedčení, že referendum by malo byť občanom umožnené. Aby sme upravili ústavný zákon tak, ako to povedal Ústavný súd, že musíme v tomto prípade zmeniť ústavu a občanom referendum umožniť," skonštatoval. "Ja osobne mám stanovisko pána ministra financií a predsedu OĽANO Matoviča, ktorý sa v minulosti vyjadril, že je tiež pripravený toto pripraviť, tak si myslím, že to prejde," dodal s tým, že prezidentke potvrdil, že návrh pripravia.