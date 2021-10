Pripravujeme pre vás živé vysielanie. Všetky informácie budeme aktualizovať...

Starostovia dotknutých obcí SR, v ktorých súčasné vedenie Environmentálneho fondu nepodporilo ich rozvoj, sú dlhodobo nespokojní s daným stavom. Preto sa rozhodli osobne predložiť ministrovi životného prostredia SR Jánovi Budajovi a ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronike Remišovej výzvy, v ktorých dôrazne protestujú voči súčasným praktikám oboch ministerstiev a navrhujú riešenia týchto problémov.

Na dnešnej tlačovej konferencii s názvom Zastavme likvidáciu slovenských regiónov starosta obce Dvory nad Žitavou Branislav Becík infomorval, že sa dnes v Bratislave pred Úradom vlády zjednotene zišli všetci starostovia a primátori, ktorí nesúhlasia a odmietajú amatérsky a likvidačný súčasnej vlády k samosprávam. "Stojíme tu nie ako politici, ale ako predstavitelia samospráv, ktorým už pretiekol pohár trpezlivosti," povedal Becík. Zo dňa na deň sú podľa jeho slov svedkami stupňujúcej nervozity obyvateľov, čo vyvoláva práve správanie vládnej koalície. "Máme na jednej strane ľudí, ktorí nás denno denne prosia, aby sme ich vytrhli z tohto marazmu. Na druhej strane máme zas vládu, ktorá namiesto pomoci a odpory hádže nám polená pod nohy," povedal Becík.

"Mrzí ma, že táto vláda nás potrebuje len vtedy, keď jej tečie do topánok. A neuvedomuje si, že sme to my, ktorí sme mostom medzi vládou a nespokojnými obyvateľmi," uviedol becík s tým, že na piatkový protest prišlo zhruba 60 starostov a primátorov zastupujúcich desiatky tisíc obyvateľov. Ako zdôraznil, starostovia a primátori najlepšie vedia, v akých podmienkach musia pracovať a čo všetko musia pre fungovanie samosprávy robiť. Účastníci protestu preto vyzvali vládu, a predovšetkým vicepremiérku Remišovú a ministra životného prostredia Budaja, aby si uvedomili, že sú prestaviteľmi vlády Slovenskej republiky, ale ich kroky a činy vedú k tomu, že starostovia a primátori pochybujú o tom, žeby skutočne sa snažili robiť niečo pre rozvoj krajiny, vidieka a obyvateľov.

Ako uviedli, fungovanie samosprávy a vidieka je odkázané na výzvy a projekty, ale ktoré starostovia a primátori postrádajú a len počúvajú a nevyčerpaných miliardoch. „Máme pocit, že tieto miliardy sú Colombova žena,“ uviedli. Zdôraznili, že sa odmietajú na toto nečinne prizerať a kritizovali sa neaktívnosť na ministerstvo regoinálneho rozvoja. „Sme šuflíkoví starostovia. Máme totiž projetky v šuflíkoch, na ktoré padá prach,“ skonšatovali.