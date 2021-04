Ako to skutočne bolo? Po rannom vystúpení prezidentky Zuzany Čaputovej sa o slovo prihlásil aj minister financií Igor Matovič. Práve on totiž stojí za ostro kritizovanou utajenou kúpou ruskej vakcíny Sputnik V. Podľa vyjadrení prezidentky totiž vo svojich doterajších vyjadreniach zavádzal.

Vyzradí detaily o zmluve? Prezidentka dnes verejnosť informovala o dvoch skutočnostiach. Tie vychádzajú zo zmluvy o nákupe Ruskej vakcíny Sputnik V a z listu, ktorý ruská strana poslala na Slovensko začiatkom apríla.

Podľa prezidentky je možné detaily zmluvy zverejniť. To však nie je všetko. "Verejnosť bola informovaná, že dôvodom, pre ktorý ruská strana vzniesla takúto požiadavku, malo byť to, že Štátny ústav na kontrolu liečiv dal testovať vakcínu Sputnik V laboratóriu, ktoré nemá OMCL certifikáciu. Na základe oboch preštudovaných dokumentov konštatujem, že toto tvrdenie nie je pravdivé a teda dôvodom požiadavky na vrátenie bola iná skutočnosť," vyhlásila Čaputová. To známená, že expremiér Matovič vo svojich predchádzajúcich vyjadreniach zavádzal verejnosť. Minister totiž trvdil, že

Matovič zrejme aj v reakcii na toto verejné vystúpenie zvolal tlačovú konferenciu. Nesie názov "Sputnik V. Dosť bolo klamstiev". Čo prezradí o utajovanej zmluve si môžete pozrieť vo videu:

"Dnes je veľmi smutný deň pre ľudí, ktorí si za cieľ dali bojovať proti Sputniku a radostný pre tých, ktorí si dali za cieľ, aby sa ním mohlo očkovať," povedal Matovič v úvode tlačovej konferencii. Len nedávno totiž dostal informáciu, že Sputnik V mal dobré výsledky vo všetkých 14 testoch, ktorým ho podrobili. Ak by šéfka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová nespochybnila vakcínu, podľa Matoviča sme ním od zajtra mohli testovať. "Tento bludný výrok, ktorý pani Baťová vypustila do sveta, spravil Slovensku problémy v zahraničí," povedal minister.

"Marcovou tlačovkou na košickom letisku sa spustil obrovský lynč, ktorý mal za účel burcovať nenávisť a až dehumanizovať ľudí," pokračoval. Dodal, že posledných sedem dní mlčal práve kvôli tomu, aby si ľudia, ktorí šíria napätie v spoločnosti uvedomili, čo robia.

"Nie je príjemné žiť v takomto lynči. Mnohí z vás sú možno presvedčení o tom, že keď máte v ruke pero alebo klávesnicu, získali ste patent na pravdu," povedal smerom k novinárom.