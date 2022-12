Zuzana Čaputová odvolala vládu Eduarda Hegera a poverila ju dočasným výkonom funkcie do vymenovania novej vlády. Dekrét o odvolaní prevzal Heger, ktorý je odteraz premiérom v demisii. "Dráma, ktorú som spomínala vo svojej správe o stave republiky, sa prejavila aj v posledných minútach vášho riadneho vládnutia," skonštatovala Čaputová.

Prezidentka dala premiérovi termín, aby do konca januára spolu s ďalšími politickými reprezentantmi, prijali všetky kroky, ktoré smerujú k predčasným parlamentným voľbám. Tie žiada usporiadať ešte v prvom polroku 2023.

NAŽIVO Prezidentka odvoláva vládu Eduarda Hegera

Národná rada vyslovila vo štvrtok nedôveru vláde Eduarda Hegera (46). Za pád vlády hlasovalo 78 zo 102 prítomných poslancov, proti boli 20, zdržali sa dvaja a dvaja nehlasovali. Ešte pred hlasovaním opustili sálu poslanci OĽANO.

VIDEO Radičová po páde vlády: Jediné rozumné riešenie je dohoda na predčasných voľbách

Šéf parlamentu Boris Kollár po hlasovaní prerušil schôdzu do piatka (16. 12.) do 9.00 h. Oznámil, že s premiérom pôjdu k prezidentke Zuzane Čaputovej. V piatok sa nebude hlasovať, najbližšie hlasovanie bude podľa jeho slov v utorok (20. 12.). "Pokračujeme ďalej v schôdzi národnej rady, nepadol parlament, padla vláda," povedal Kollár. Zároveň médiám povedal, že je za predčasné voľby, ktoré by sa podľa neho mohli konať v máji či júni.

Návrh na vyslovenie nedôvery vláde podporili poslanci Smeru-SD, SaS, ako aj Martin Borguľa, Patrick Linhart, Ján Krošlák a tiež opoziční nezaradení poslanci s výnimkou Miroslava Kollára a Martina Klusa. Martin Čepček a Romana Tabák (Sme rodina) sa zdržali. Ešte počas štvrtka ponúkol minister financií Igor Matovič (OĽANO) svoju demisiu, pokiaľ SaS stiahne podpisy spod návrhu na vyslovenie nedôvery a podporí rozpočet. Návrh na vyslovenie nedôvery vláde podala opozičná SaS. Pod zvolanie mimoriadnej schôdze sa podpísali aj nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho.

VIDEO Béla Bugár po páde vlády: Smerujeme k predčasným voľbám?

Líder SaS Richard Sulík v pléne počas diskusie uviedol, že si vie po páde vlády predstaviť jej riadnu a zmysluplnú rekonštrukciu. V takom prípade by SaS kabinet podporila, no nebola by jeho súčasťou. Hovoril aj o možnosti predčasných volieb či úradníckej vlády. V pléne vystúpili aj viacerí členovia vlády a premiér. Návrh SaS odmietali. Liberálov vyzvali, aby urobili krok späť. Argumentovali zachovaním demokratickej vlády a upozorňovali na riziká návratu Smeru-SD a Hlasu-SD.

FOTOGRAFIE ZO ŠTVRTKOVÉHO ODVOLÁVANIA VLÁDY NÁJDETE V GALÉRII