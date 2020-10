Premiér dnes bude na videokonferencii EÚ hovoriť o plošnom testovní na Slovensku. „Téma plošného testovania bude prvá téma, ktorá sa bude komunikovať. Celá Európa čaká, či testovanie zvládneme,“ povedal premiér Igor Matovič.

K mimoriadne škaredej výmene názorov a osočovania dochádza momentálne medzi premiérom Igorom Matovičom, ministrom obrany Jaroslavom Naďom a prezidentom Slovenkej lekárskej komory Marianom Kollárom. Po tom, čo ho premiér obvinil zo šírenia hoaxov a minister Naď z lobingu za súkromné firmy, sa Kollár dnes postavil pred kamery opäť. Obvinenie poprel, pričom nechýbali ani emócie a slzy zo strany uznávaného lekára.

Svoj brífing k téme plošného testovania vzápätí avizoval aj samotný premiér. Plánuje snáď v testovaní, ktoré spôsobuje problémy aj samosprávam, dáke zásadné zmeny? Ako to ide s uvoľňovaním opatrení po testovaní?

Na správy o nedostatku zdravotníkov už reagujú aj samosprávy. V Bratislave sa ozval župan juraj Droba (SaS). "Čaká nás extrémne náročný víkend. Štát zaúkoloval samosprávu. Samospráva maká na plné obrátky. Armáda, zdravotníctvo, hasiči a dobrovoľníci zohrajú kľúčovú úlohu pri pomocí samospráve. Je akútny nedostatok zdravotníckeho personálu. Nechápem prečo MZ vyradilo zubárov a personál zubných ambulancií. Ak to dáme, tak vďaka primátorom, starostom a samospráve," zverejnil na svojom profile na sociálnej sieti.

Už niekoľko dní patrí ku kritikom aj koaličný partner, poslanec NR SR a primátor Hlohovca Miroslav Kollár (Za ľudí). Na svojom profile bol ešte o čosi kritickejší než župan Bratislavy. "Snažím sa to vysvetliť, ale ide to ťažko. a na jedno ucho sledujem dalsiu poradu kolegov primatorov z Unie miest Slovenska, informacie su zle. My v samosprave mame ulohy splnene a sme pripraveni, ale nie su zdravotnici. ???!!!!," zverejnil na instagrame.

Brífing predsedu vlády môžete sledovať tu

"Celá Európa čaká na to, akým spôsobom a či zvládneme plošné pretestovanie a následne na dopady života na Slovensku," hovorí premiér. Podľa neho celý svet čaká na recept, ako zvrátiť negatívne scenáre.

"Európa horí. Vyzerá to, že budeme mať obrovský problém, obávam sa, aké dopady bude mať táto druhá vlna, ktorá je výrazne silnejšia ako prvá vlna," hovorí Matovič.