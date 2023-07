Podľa Hamrana si s exministrom Šimkom pri jeho odchode podali ruky. "Čo sa týka daného statusu, dávali sme šancu tomu, že si to s pánom ministrom ľudsky vysvetlíme. Že nebolo šťastné a vhodné komunikovať takýmto spôsobom a mohlo to zásadne ublížiť policajnému zboru," povedal Hamran. Dôvera medzi políciou a ministrom bola podľa Hamrana z viacerých dôvodov naštrbená do takej miery, že nevidí "manévrovací priestor" na pokračovanie v týchto ťažkých časoch. "Práve preto sme pani prezidentke a premiérovi oznámili, že funkcionári prezídia Policajného zboru a oznámili to v podstate aj príslušníci Úradu inšpekčnej služby, nie sú ochotní ďalej pokračovať na svojich pozíciách," povedal. Policajný prezident tiež oponoval Šimkovým vyjadreniam, že sa nikdy nezaujímal o živú trestnú kauzu. Práve prebieha živé vysielanie. Všetky informácie budeme aktualizovať...