Igor Matovič neodpovedal konkrétne, či má Richard Sulík jeho podporu, ale dodal, že netrpí pomstychtivosťou: “Určite nechcem, aby sme to vracali tak, ako sa to oni snažili vracať pri mojom odvolávaní a nikto nezahlasoval za,” vysvetlil.

„Ak by sme to zobrali politicky, dnes by sme mu nedali žiadny hlas, nech má hanbu a nech tam má nejakých dvadsať hlasov,“ povedal Matovič.

Minister tiež uviedol, že za zvyšovanie cien energií minister hospodárstva Richard Sulík nemôže. Priznal, že niektoré kroky by urobil rovnako ako on, iné by zas urobil inak. Výška DPH sa podľa jeho slov meniť nebude, ani dočasne.

Na otázku o úspechu očkovacej lotérie odpovedal jednoznačne - podľa neho urobil za posledný polrok najviac na spropagovanie očkovania. Je sklamaný z aktivít ministerstva zdravotníctva, na kampaň údajne dostali peniaze v júli a spustili ju v polovici októbra. "Hanbím sa za kampaň ministerstva zdravotníctva," dodal. Ak by bolo na ňom, lotéria by pokračovala kľudne ďalej.

"Minister Lengvarský prebral rezort zdravotníctva po Marekovi Krajčím v čase, keď bolo Slovensko 7. najlepšie v očkovaní, teraz patríme medzi najhorších," povedal s tým, že "toto je výsledok práce ministra Lengvarského".