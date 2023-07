Zákon je na strane Ivana Šimka, ktorému prezidentka Zuzana Čaputová odobrala poverenie viesť Ministerstvo vnútra SR. Veľká časť verejnosti a dvaja z troch najvyšších ústavných činiteľov naleteli na intrigu vedenia Policajného zboru (PZ). Odvolávanie ministra po takomto tlaku a vydieraní môže vytvoriť nebezpečný precedens. Vyplýva to z vyjadrení predstaviteľov strany Modrí, Most-Híd.

"Šimko skončil, lebo predseda vlády Ľudovít Ódor a prezidentka sa zľakli tzv. hrozby odchodu vedenia polície. Prezidentka i premiér sa báli postaviť na stranu pravdy," uviedol volebný líder strany Mikuláš Dzurinda (68). Ich argumenty označil za balast a prejav slabosti. Dzurinda si myslí, že prípadný odchod vedenia polície by Šimko vyriešil bez problémov.

Skonštatoval, že ani sám v minulosti neodvolával svojich ministrov pod tlakom práve pre hrozbu vytvárania nebezpečných precedensov. "Rebélia v polícii? Kam bude Slovensko smerovať, keď sa toto stane precedensom," upozornil. Šimko sa podľa neho pokúsil o politický 'líderšip' a premiér s prezidentkou ukázali jeho absenciu. Dzurinda nepochybuje, že Šimkov postoj pri menovaní stíhaného policajta do vedenia inšpekcie bol politicky správny. "Napriek tomu, že konal správne, 'hamranovci' proti svojmu ministrovi rozpútali mediálnu hystériu," tvrdí.

Mikuláš Dzurinda - predseda strany Modrí, Most-Híd Zdroj: Jaroslav Novák

Predstaviteľ vedenia strany László Sólymos by Šimka neodvolal. Podčiarkol, že v demokratickom štáte sa nemôže minister odvolávať pre vydieranie. Rozumie tlaku, pod ktorým boli prezidentka a premiér, no nemali mu podľahnúť. "Mali podržať svojho ministra, ktorý nič zlé neurobil," tvrdí. Dodal, že verejnosť nedostala jasné odpovede a vytára sa tak priestor na špekulácie. Upozornil na aktuálnu situáciu a blížiace sa voľby.

Za súčasnú situáciu kritizoval aj vlády Igora Matoviča (OĽANO a priatelia) a Eduarda Hegera (Demorkati). Krajinu podľa neho doviedli do stavu, keď sa otvorene hovorí o vojne policajtov. Súhlasí, že polícia má konať v medziach zákona. "Ódora poznám ako racionálneho, súdneho, odvážneho človeka, ktorý zobral na seba ťažkú a veľkú zodpovednosť. Pre budúcnosť Slovenska a demokraciu na Slovensku bude dôležité, ako sa s týmto problémom vysporiada a ako urobí poriadok v polícii," dodal.

Predstavitelia strany sa zároveň dištancovali od postojov lídra Smeru-SD Roberta Fica. Dzurinda ho označil za politickú, ekonomickú aj bezpečnostnú hrozbu pre Slovensko. Tvrdí, že Fico sa Šimka zastáva iba preto, lebo sa chystá políciu opäť mocensky ovládnuť.

Zuzana Čaputová, prezidentka SR Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Prezidentka po odobratí poverenia Šimkovi poverila vedením rezortu vnútra premiéra. Obaja to odôvodnili naštrbenou dôverou medzi Šimkom a vedením polície. Hlava štátu označila políciu za dôležitú inštitúciu a najmä v čase pred voľbami nevidela dobrý dôvod na ohrozenie jej fungovania personálnou nestabilitou. Odmietla, že by sa v tejto súvislosti ona alebo premiér ocitli pod tlakom ultimát. Šimko deklaroval, že do práce orgánov činných v trestnom konaní nikdy nezasahoval.