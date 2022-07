Sága okolo zvyšovania platov zamestnancov školstva je zdá sa u konca. Teda aspoň by si to priali učitelia, ktorí doteraz čakajú na zvýšenie platov aspoň o mieru inflácie! Aj ich mzda bola jedným z dôvodov hádok medzi ministrom financií Igorom Matovičom a SaS, hlavne šéfom rezortu školstva Branislavom Gröhlingom. Našiel Matovič po odchode SaS z koalície konečne peniaze pre učiteľov?

Matovičov protiinflačný balíček zahŕňa výdavok 400 miliónov eur ročne na krúžkovné, ktoré kritizujú azda všetci odborníci. Kritizovali aj to, že paradoxne 180 miliónov eur ročne na zvýšenie platov učiteľov o 10 % sa nenašlo. Pedagógovia žiadali navýšiť platy presne o túto sumu, nakoľko sa tak stalo na začiatku rokov 2019 a 2020. Napriek tomu, že sa odvtedy rapídne zvyšujú ceny elektriny, plynu, potravín a ďalších komodít, sa učitelia nárastu mzdy nedočkali. Teda okrem 3-percentného navýšenia, ktoré platí od 1. júla 2022.

„Štatistický úrad za prvý kvartál roka 2022 eviduje rast spotrebiteľských cien oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka vo výške 9,3 %,“ povedal na júnovom proteste pred parlamentom, ktorého sa zúčastnili tisícky ľudí, predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Pavel Ondek. Pár dní po proteste prišili Heger s Matovičom s nápadom, že zamestnanci verejnej správy vrátane učiteľov, by mohli dostať v septembri jednorazovú odmenu 500 eur.

To sa ale odborárom nepozdávalo. „Ondek zopakoval, že vládou navrhovaný jednorazový príspevok 500 EUR od 1. septembra nepovažuje za zvýšenie platov, ale vníma ho ako čiastočnú kompenzáciu zvýšených cien energií a potravín. Zároveň označil za nedostatočnú ponuku vlády v 1. kole kolektívneho vyjednávania o KZVS, podľa ktorej by mali byť platy zamestnancov verejnej správy (teda aj zamestnancov školstva) valorizované o 3,5% od 1.1.2023 a o 5% od 1.1.2024,“ píše sa vo vyhlásení odborového zväzu z minulého týždňa.

Po dnešku ale môže byť opäť všetko inak. Heger má spolu s Matovičom, Ondekom a prezidentkou KOZ Monikou Uhlerovou brífing na tému Výsledky kolektívneho vyjednávania. Pozrite si od 15.00 naživo brífing Hegera, Matoviča, Ondeka a Uhlerovej:



Na úvod si slovo zobral Heger a povedal Slovákom skvelú novinku: „Som nesmierne rád, že sme úspešne ukončili rokovania. Bude to mimoriadne zvýšenie platov v štátnej správe. Celkovo sa jedná o sumu jednej miliardy eur.“ Na jeseň tohto roku dostanú všetci štátni zamestnanci vrátane pracovníkov školstva jednorazovú odmenu vo výške 500 eur.

„Zvyšovanie platov bude pokračovať k 1. januáru 2023 a k 1. septembru 2023. Týmto zvýšením ukazujeme, že našej vláde záleží na platoch ľudí v štátnej správe, ale predovšetkým školstva. Od začiatku hovoríme, že vzdelávanie je pre nás prioritou,“ povedal Heger s tým, že vláde na Slovensku záleží.

Matovič prezradil, odkiaľ na to Slovensko zoberie peniaze: „O štvrtinu sme znížili podvody s DPH, zodpovedne hospodárime a šetríme každé euro obraciame štyrikrát. Ku koncu júna tohto roku bol deficit nižší ako v roku 2019.“ Podľa Matoviča Slovensko hospodár lepšie, ako v dobe, kedy nebolo ani chýru ani slychu o koronavíruse, náraste cien, vojne na Ukrajine a podobne.



Od 1. júla tohto roku sa zvýšili platy zamestnancom v štátnej správe o 3 %. „Od 1. januára 2023 sa zvýšia platy o 7 % a o 1. septembra 2023 o ďalších 10 %,“ povedal Matovič! Celkovo by mali ísť oproti 30. júnu k zvýšeniu miezd o 21,2 %. Minister financií oznámil aj to, že s odborármi podpíšu kolektívnu zmluvu do 31. augusta 2024. Tam už bude ďalšiu valorizáciu platov riešiť budúca vláda.

Napokon Matovič prezradil aj platovú bombu pre učiteľov: „O 3 % sa im zvýšili od prvého júla. Od 1. januára sa im zvýšia platy o 10 % a od 1. septembra 2023 o ďalších 12 %.“ To je podľa ministra financií oproti 30. júnu 2022 navýšenie platov učiteľov o 26,9 %.



Ondek vyslovil s dohodou spokojnosť, aj keď poukázal, že stále je tu obrovská inflácia: „Pre učiteľov a odborných zamestnancov sa zvýšia behom budúceho roku platy o 22 % a ďalším zamestnancom v školstve o 17 %. Zväz zrušuje štrajkovú pohotovosť.“

Prečítajte si tiež: