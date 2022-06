Jednorazový príspevok pre zamestnancov štátnej a verejnej správy vo výške 500 eur nepovažuje Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy (OZPŠaV) na Slovensku za zvýšenie platov, vníma ho ako kompenzačný príspevok. Školskí odborári trvajú naďalej na desaťpercentnom zvýšení tarifných platov pre všetkých zamestnancov školstva. Pre TASR to potvrdil predseda OZPŠaV na Slovensku Pavel Ondek.

Školskí odborári vnímajú jednorazový príspevok ako kompenzačný, ktorý má vykryť zvýšenie životných nákladov, ktoré sú spôsobené zvýšením cien všetkých tovarov a služieb. "Toto nepovažujeme za zvýšenie platov, pretože v konečnom dôsledku v čistom to vychádza okolo 348 eur a keby sme to rozdelili na celý rok, tak to je 29 eur mesačne," poznamenal Ondek.

Naďalej školskí odborári trvajú na desaťpercentnom zvýšení tarifných platov pre všetkých zamestnancov školstva. "A od 1. januára 2023 na základe toho, že inflácia je vyše 12 percent, budeme určite požadovať vyššie percento ako desať," spresnil šéf školských odborárov.

V prípade, že nedôjde k valorizácii platov všetkých zamestnancov škôl, sú školskí odborári podľa Ondeka pripravení v septembri štrajkovať. "Máme pripravený scenár. O presnom termíne štrajku rozhodne rada zväzu," doplnil Ondek s tým, že začať by chceli hneď v prvé dni školského roka 2022/2023.

Štrajkovať chcú až do vyriešenia problému. "Oslovené sú všetky školy od materských, základných, stredných až po vysoké školy," uzavrel.

Štát navrhuje vyplatiť v aktuálnom roku zamestnancom v štátnej a verejnej správe jednorazový príspevok vo výške 500 eur na osobu. Celkovo by malo ísť o balík pomoci vo výške 200 miliónov eur.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) upozornil, že ide o návrh, s ktorým vláda vstupuje do rokovaní s Konfederáciou odborových zväzov. Dodal, že na tento jednorazový balík našli s ministrom financií Igorom Matovičom (OĽANO) zdroje, na spôsobe riešenia systémového zvyšovania platov do budúcnosti sa musí nájsť zhoda v koalícii.