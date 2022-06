Štát navrhuje vyplatiť v aktuálnom roku zamestnancom v štátnej a verejnej správe jednorazový príspevok 500 eur na osobu. Celkovo by malo ísť o balík pomoci 200 miliónov eur. Premiér upozornil, že ide o návrh, s ktorým vláda vstupuje do rokovaní s Konfederáciou odborových zväzov. Dodal, že s ministrom financií našli zdroje a na spôsobe riešenia systémového zvyšovania platov do budúcnosti sa musí nájsť zhoda v koalícii.

Ekonóm a prognostik Slovenskej akadémie vied Pavol Kárász označil nápad za akúsi prvú pomoc. „Päťsto eur síce nie je systémové riešenie, no za týchto okolností ľuďom pomôže. V sociálnom dialógu je však nutné hľadať práve systémové riešenia vedúce k zvýšeniu životnej úrovne dotknutých skupín," povedal. Napak, politológ Radoslav Štefančík zhodnotil iniciatívu skôr negatívne. „Napriek tomu, že na tlačovej konferencii stál predseda vlády, oni tento nápad nemajú prerokovaný s koaličnými partnermi, opäť mi to pripadá ako nezmyselný nápad z hlavy ministra financií," odkázal.

Analytik Robert Chovanculiak z inštitútu INESS je presvedčený, že odmeňovanie zamestnancov verejnej správy v čase prudkej inflácie je plne legitímne. „Avšak určite by sa tak nemalo diať rôznymi ad hoc nesystémovými opatreniami vo forme ‚tlačovkových príspevkov‘," konštatoval analytik. Zdôraznil, že práve ekonomicky zlé časy vyžadujú systémové zamyslenie sa nad tým, „koľko zamestnancov potrebuje verejná správa, kde je prezamestnanosť, akú pridanú hodnotu majú jednotliví zamestnanci, a podľa toho nastaviť ich odmeňovanie."

Ekonóm a analytik Róbert Chovanculiak z inštitútu INESS v Bratislave. Zdroj: EMIL VAŠKO

„K plošnému výraznému nárastu platov vo verejnom sektore dochádzalo posledných 14 rokov, počas ktorých vzrástla mzda vo verejnom sektore o dvojnásobok, pričom v súkromnom sektore len o 70 percent. Priemerná mzda vo verejnom sektore sa očakáva tento rok 1 485 eur, pričom v súkromnom 1 242 eur," zhodnotil Chovanculiak.

Príspevok sa nebude vzťahovať na zdravotníkov, vojakov či pracovníkov v sociálnych službách. „Tieto skupiny riešime samostatne, predstavíme aj v tomto prípade riešenia," uistil premiér. Náklady na zvýšené výdavky majú podľa Matoviča pokryť mimoriadne zdroje. Garantuje vyplatenie príspevku, ktorý sa týka i učiteľov, zároveň naznačil, že do začiatku júla by chcela vláda komunikovať aj systémové riešenie. „Chceli by sme do konca budúceho týždňa predstaviť to, ako by sa mali zvyšovať platy učiteľov, ale i ďalších zamestnancov v štátnej a verejnej správe,“ dodal.

Konfederácia odborových zväzov vníma iniciatívu vlády pozitívne. Jeho prezidentka Monika Uhlerová zároveň pripomenula už skôr komunikovanú požiadavku odborárov na desaťpercentné navyšovanie platov v štátnej a verejnej správe od 1. júla, resp. v najbližšom období. „Určite pôjdeme na rokovania s ambíciou pretaviť disponibilné zdroje do valorizácie, zároveň sa nám otvárajú možnosti rokovať o požiadavke na valorizáciu aj v ďalšom roku," dodala prezidentka konfederácie.

Expremiér a minister financií Igor Matovič. Zdroj: instagram/igor matovič_olano

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku tento príspevok za zvýšenie platov nepovažuje a vníma ho ako kompenzačný. „Nepovažujeme to za zvýšenie platov, pretože v konečnom dôsledku to vychádza okolo 348 eur v čistom, a keby sme to rozdelili na celý rok, tak to je 29 eur mesačne,“ poznamenal predseda zväzu Pavol Ondek.

Školskí odborári naďalej trvajú na desaťpercentnom zvýšení tarifných platov pre všetkých zamestnancov školstva. „A od 1. januára 2023 na základe toho, že inflácia je vyše 12 percent, budeme určite požadovať vyššie percento ako desať,“ spresnil Pavol Ondek.

V prípade, že nedôjde k valorizácii platov všetkých zamestnancov škôl, sú pripravení v septembri štrajkovať. „Máme pripravený scenár. O presnom termíne štrajku rozhodne rada zväzu,“ doplnil Ondek.