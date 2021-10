Vláda schválila s jednou pripomienkou návrh štátneho rozpočtu na budúci rok aj verejného rozpočtu na nasledujúce tri roky. Výsledná podoba rozpočtu je podľa slov ministra financií Igora Matoviča podmienená schválením viacerých zákonov, a to o dôchodkovej reforme, o výdavkových stropoch a o dlhovej brzde. Ak sa na nich koalícia nedohodne a nebudú schválené, deficit rozpočtu nebude 4,94 % HDP, ale 4,3 % HDP.

Z návrhu rozpočtu tiež vyplýva, že budúci rok má slovenská vláda hospodáriť s celkovými príjmami vo výške takmer 20 miliárd eur. Najviac štát plánuje zarobiť na daniach z predaja tovarov a služieb, čo má do rozpočtu priniesť takmer 11 miliárd eur. Vláda však chce minút viac, ako zarobí. Celkové výdavky rozpočtu budúceho roka predstavujú 25,5 miliardy eur.

Dokument naznačuje, že ekonomická situácia sa v roku 2022 nezlepší. Rezort odhaduje, že Slovákov čaká rekordný nárast cien za posledných 15 rokov. Miera inflácie v roku 2022 zrejme bude predstavovať 4,2 percenta. Reálne mzdy preto vyrastú iba o 1,3 percenta a nezamestnanosť sa zníži na úroveň z roku 2020.

Obrovské finančné balíky by mali smerovať do infraštruktúry, sociálnej sféry, zdravotníctva a vzdelávania. Časť ministrov však so schvaleným návrhom rozpočtu nie je. Šéf rezortu dopravy a výstavby Andrej Doležal skonštatoval, že opäť bude len odkladať údržba železničnej infraštruktúry. „Chceli sme viac, myslím si, že aj Slovensko si zaslúži viac,“ zdôraznil. Minister zdravotnictva Vladimír Lengvarský avizoval, že ministerstvo financií uvoľní v prípade potreby peniaze na zdravotníctvo, s ktorými sa plánovalo v tohtoročnom rozpočte na platbu za poistencov štátu. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling chce pre oblasť školstva ešte diskutovať s predsedom vlády aj ministrom financií. „Budem sa snažiť diskutovať s premiérom. Sme dohovorení na tom, aby sme vyriešili niektoré náležitosti,“ povedal šéf rezortu školstva.

Pozrite si brífing Hegera a Matoviča k štátnemu rozpočtu na rok 2020:

Na úvod si slovo zobral premiér a opísal, ako nazvali minuloročný rozpočet, keď mali s Matovičom vymenené funkcie: „Bol to rozpočet pravdy, záchrany a zodpovednosti.“ Podľa neho to zvládli a vláda vie veľmi efektívne pracovať s verejným zdrojmi. „Nezamestnanosť narástla minimálne a už štvrtý mesiac klesá,“ povedal Heger.

„Je to rozpočet rozvoja a stability,“ povedal premiér o rozpočte na rok 2022. Stabilita je tam vraj preto, že ešte stále tu vyčíňa pandémia a preto musia byť urobené rezervy. „Rozvoj preto, lebo prišli peniaze z plánu obnovy a už vieme, čo budeme realizovať,“ dodal predseda vlády s tým, že dôležitá je udržateľnosť verejných financií. Matovič to vraj zvládol precízne: „Dbá o dlhodobé dobro občanov.“

„Podaril sa veľmi podarený rozpočet,“ myslí si Heger. O niečo menej optimisticky začal svoj príhovor Matovič: „Priznám sa, že keď som na ministerstvo financií prišiel, tak som bol v tejto problematike v obraze tak na 30 %.“ Minister ale pochválil množstvo ľudí, ktorí na rozpočte pracovali. Matovič sa vrátil aj k vláde Fica, ktorá vraj robila štátny rozpočet tak, že niečo ľuďom sľúbila, ale nevedela odkiaľ na to zobere peniaze.

„Keď Heger prišiel na ministerstvo financií, tak sme boli krátko od toho, aby sme nemali na vyplácanie dôchodkov. V takomto stave nám odovzdal Pellegrini hospodárenie s verejnými financiami,“ povedal Matovič s tým, že vláda šéfa Hlasu prijala pred voľbami zákony, ktoré Slovensko ochudobnilo o 1,7 miliardy eur.

„Všetkým zdravotníkom budú rásť mzdy o 3,8 %,“ povedal potešujúcu správu Matovič. Celkovo by malo ísť na zdravotníkov o 91 miliónov eur viac, ako tento rok. Matovič chce prilákať viac zdravotných sestier, na čo pôjde z rozpočtu ďalších 11 miliónov eur. Celkové výdavky do zdravotníctva by mali vzrásť o 6,89 %. „To je bez výdavkov na Covid,“ dodal minister. Na boj s pandémiou by malo ísť 717 miliónov eur.

„Ak do budúcna zagarantujeme, že neprídeme do situácie, že nebude na dôchodky, tak som dal verejný prísľub koaličným partnerom, že obhájim pred Európskou komisiou deficit na 4,94 % a tým pádom nám vznikne približne 504 miliónov eur, ktoré môžu ministri použiť na nevyhnutné záležitosti,“ povedal Matovič.