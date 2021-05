Poslanci liberálnej strany Sloboda a solidarita počas tlačovej besedy predstavili vlastný návrh "prorodinnej" politiky. Materskú dovolenku, rodičovský a tehotenský príspevok by chce spojiť do jedinej dávky. Všetky informácie budeme aktualizovať...

Základnými piliermi daňovej a odvodovej reformy budú férové dane, jedna daň a jeden odvod, ako aj 200 eur mesačne na dieťa. V stredu (5. mája) to uviedol na tlačovej besede minister financií Matovič. Reforma bude podľa jeho slov "výrazne prorodinná". Zároveň poprel medializované informácie o možnom náraste DPH na 25 %.

O daňovo-odvodovej reforme sa podľa neho diskutovalo od leta minulého roka. Podrobnosti reformy by chcel predstaviť za "pár týždňov", podľa jeho slov možno "o dva týždne". "Slovensko nevyhnutne potrebuje poctivú daňovo-odvodovú reformu, ktorá bude prorodinná, ktorá dramaticky zjednoduší systém a ktorá zabezpečí, aby všetky subjekty platiace dane mali pocit, že je fér," povedal minister financií.

Nové pravidlá reformy majú podľa Matoviča platiť od budúceho roka. Pri jej presadzovaní je ochotný sa prípadne dohodnúť aj s opozíciou.

Matovič vyčíslil náklady reformy na asi 2,5 miliardy eur, financie sa majú získať z viacerých zdrojov, v konečnom dôsledku bude reforma deficitná. "Určite to bude viaczdrojové financovanie. Zároveň počítame s tým, že celkový výsledok (reformy) bude deficitný. Chceme prispieť niekoľkými sto miliónmi do tejto reformy s tým, že to budeme brať ako podporu dobrej veci, podporu prorodinnej politiky," dodal Matovič.