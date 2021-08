Oznámil to v utorok počas tlačovej konferencie. "Rozhodol som sa tak preto, lebo som celú svoju profesionálnu kariéru a najmä posledný rok bojoval za to, aby som dvíhal dôveryhodnosť Policajného zboru," skonštatoval. Nevie si ďalej predstaviť svoju činnosť ako policajného prezidenta, ktorý je trestne stíhaný. "Bez ohľadu na to, aký mám na to trestné stíhanie názor, musím rešpektovať stav, ktorý aktuálne je, a ten je, že som obvinený," uviedol Kovařík.

Ako poznamenal, nevie si ani predstaviť, aký príklad by dával svojim kolegom, ak by pokračoval vo funkcii. Myslí si, že musí platiť jeden meter pre všetkých, a ak by rovnako rozhodoval o svojich podriadených, tak ten istý záver musí urobiť aj voči sebe. Odchod z funkcie navrhol dohodou k 15. septembru. "Musíme ešte zvládnuť návštevu pápeža na Slovensku. Bude to priestor aj na doriešenie technicko-administratívnych záležitostí," spresnil.

Túto dohodu musí podľa Kovaříka ešte podpisom potvrdiť druhá strana. "Som si vedomí zodpovednosti za svoje rozhodnutie, ktoré som urobil v čase, keď prebiehal zásah, a som pripravený brániť sa, a to aj na súde. Tak, ako je popísaný skutok, podľa mňa to nie je trestný čin," vyhlásil. Vedením polície by podľa Kovaříka po jeho odchode mala byť dočasne poverená súčasná prvá viceprezidentka Jana Maškarová.

Minister vnútra Roman Mikulec (49) prostredníctvom sociálnej siete adresoval Kovaříkovi poďakovanie. "Vážim si rozhodnutie Policajného prezidenta. Vážim si to, že pristúpil k takémuto kroku napriek tomu, že som, rovnako ako on, presvedčený, že sa nedopustil žiadneho protiprávneho konania," napísal s tým, že vždy mal a naďalej má jeho dôveru.

Skutočnosť, že sa rozhodol z funkcie odísť preto, aby chránil česť a dôveryhodnosť Policajného zboru, podľa Mikulca svedčí o jeho vysokom morálnom kredite a snahe chrániť Policajný zbor a ísť príkladom pre jeho príslušníkov. "Vnímam toto rozhodnutie ako skutočné štátnické gesto a vážim si Petra Kovaříka aj ako prezidenta Policajného zboru, aj ako človeka. Vážim si jeho rozhodnutie o to viac, že mám zásadné pochybnosti o obvinení, ktoré mu bolo vznesené a som presvedčený, že toto obvinenie bolo účelové," uzavrel.

Krajská prokuratúra v Bratislave obvinila 26. augusta Kovaříka zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Mal zmariť prebiehajúci zásah zadržiavania, ako aj vykonanie trestnoprocesných úkonov s obvinenými osobami Matejom Z. a Petrom P. Kovařík obvinenie odmieta a podal voči nemu sťažnosť. Kovařík bol od septembra 2020 poverený dočasným riadením Policajného zboru. Koncom januára 2021 ho po výberovom konaní do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenoval minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).F

