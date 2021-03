Ivana menoval do funkcie ešte v 1. októbra 2014 exminister spravodlivosti Tomáš Borec. Práve z iniciatívy bývalého šéfa ZVJS začal zbor s projektom výstavby väzenského zariadenia v Rimavskej Sobote - Sabovej. V roku 2018 ho exprezident Andrej Kiska vymenoval do hodnosti generála. Po tom ako sa vzdal funkcie bol vedením ZVJS dočasne poverený Michal Sedliak.

Pozrite si BRÍFING ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej na tému Vymenovanie nového generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Kolíková hneď z úvodu brífingu prešla rovno k veci: „Dnes som za generálneho riaditeľa ZVJS vymenovala plukovníka Róberta Mudrončeka. Veľmi sa teším, že to prijal. Nie je to pre neho nič nové, pretože už má skúsenosti ako generálny riaditeľ ZVJS.“ Ministerka prezradila, že nový šéf ZVJS vie, akej ťažkej výzve čelí.

„Veľmi si vážim rozhodnutie pani ministerky vymenovať ma do funkcie generálneho riaditeľa ZVJS,“ povedal na úvod svojho príhovoru Mudronček. Aj on potvrdil, aké ťažké úlohy ho čakajú: „Je to hlavne koncepcia väzenstva, ako strategický materiál, ktorý nás čaká. Ten určí smer, ktorým sa ZVJS a výkon spravodlivosti na Slovensku bude uberať.“

„Okrem pandemickej situácie musíme riešiť aj podmienky výkonu väzby, výkonu trestu, odporúčaniu európskych orgánov, ktoré sa zaoberajú problematikov uväznených osôb. Musíme sa venovať aj stabilizácii zboru. Musíme prijímať mladých a múdrych ľudí,“ povedal nový šéf ZVJS. Doplnila ho Kolíková so slovami: „Zbor bez príslušníkov a príslušníčok ZVJS neexistuje.“ Ministerka sa chce starať o istoty zamestnancov ZVJS.

Kolíková sa dostala aj k pandémii koronavírusu vo výkone trestu a väzby: „Máme to pod kontrolou.“ Ministerka sa chce tento rok zaoberať aj situáciou okolo samotného výkonu väzby, ktorý je veľkou verejnou témou súčasnosti.

