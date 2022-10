Oligarcha spájaný so Smerom a bývalý poslanec HZDS Jozef Brhel sa dnes po prvýkrát postaví pred súd. Podvody, ktoré mal podľa vyšetrovateľov spáchať, stáli Slovensko milióny eur. Spolu s ním je obvinených ďalších 5 ľudí, vrátane jeho syna. A nebudú to mať vôbec jednoduché. Svedčí proti nim majiteľ firmy Allexis, ktorá mala nezákonným spôsobom získavať zákazku od Finančnej správy (FS) - Michal Suchoba, ako aj sám šéf FS František Imrecze.

9.46 - Pojednávanie začalo. Šestica obvinených prišla s obrovskými právnymi kapacitami. Okrem Mandzáka sú tu aj také známe mená ako Martin Pohovej, David Lindner a ďalší. Najznámejšie eso z rukáva vytiahol Kuruc, ktoré obhajuje exminister vnútra a dnes advokát Robert Kaliňák.

9.00 – Brhel prešiel do protiútoku. Podnikateľov obhajca Michal Mandzák pri vstupe do budovy Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) vyhlásil, že bol podať trestné oznámenie, ktorým by sa mal zaoberať aj dnešný senát Špecializovaného trestného súdu, ktorému predsedá Ján Hrubala. Mandzák poukazuje na nejaký reťazec, na ktorého začiatku bol vraj Suchoba. Skupina mala na vratkách DPH ukradnúť štátu 19 miliónov eur. Prípad o ktorom hovoril má úzko súvisieť s kauzou Mýntik. Chce dokonca, aby prišiel vypovedať premiér Eduard Heger a šéf finančnej správy Jiří Žežulka.

8.45 - Skupina obžalovaných mala profitovať na štátnej zákazke, ktoré od FS dostala Suchobova firma. Výška škody dosahuje neuveriteľných 45 miliónov eur. Za IT systém, ktorého hodnota bola podľa znalcov 8,6 milióna eur, totiž FS zaplatila až 53,8 milióne eur. Kauza Mýtnik ale obsahuje aj ďalšie trestné veci a celkovo je v nej obvinených až 19 osôb. „Deväť osôb sa v plnej miere priznalo k skutkom, ktoré sú im kladené za vinu, jedna osoba sa priznala čiastočne s výhradou právnej kvalifikácie,“ povedal riaditeľ NAKA Ľubomír Daňko.

V prípade predraženej zákazky, ktorá sa dostala pred súd práve dnes, je obžalovaných 6 osôb. Okrem oligarchu v pozadí Smeru Jozefa Brhela st. majú obrovský problém aj: podnikateľov syn Jozef Brhel ml., štátny extajomník ministerstva financií pod vedením Petra Kažimíra (nominant Smeru) Radko Kuruc, bývalý riaditeľ IT sekcie FS Milan Grega, právnik Martin Bahleda a architekt a Kažimírov kamarát Miroslav Slahučka. V prípade s miliónovými škodami pre štát sa ale polícii podarila zaistiť iba pomerne nízka suma. „V rámci vydania vecí bola zaistená hodnota presahujúca 1,6 milióna eur,“ povedal Daňko.

V prípade dokázania viny hrozí Brhelovi trest od 10 do 15 rokov väzenia. Podobne sú na tom zvyšní piati obžalovaní. „Ide o porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, v ďalšom skutku ide o legalizáciu príjmu z trestnej činnosti, v zostávajúcich troch skutkoch ide o zločin prijímania úplatku,“ napísal Úrad špeciálnej prokuratúry na sociálnej sieti. Spis má v tejto časti kauzy Mýtnik 7500 strán.