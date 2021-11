Matovič NAŽIVO

Igor Matovič predstavuje svoju daňovú revolúciu - prvú časť zameranú na rodiny. Prídavky na dieťa chce zvýšiť z dnešných 25,50 eura na 30 eur pre deti do 18 rokov a v prípade starších detí až do skončenia denného štúdia na vysokej škole na 50 eur. Štát by tiež prispel deťom od 3 do 18 rokov 70 eur na krúžok, doučovanie, posilňovňu atď.

Jeho prvá časť reformy zameraná na rodiny by znamenala vyššie výdavky štátu o 1,2 miliardy eur ročne. Peniaze chce zohnať napr. tým, že zníži výdavky na obranu, zavedie milionársku daň 0,1 % či obmedzí zisk zdravotných poisťovní.

K "daňovej revolúcii" budú celkovo tri tlačové besedy. Okrem dnešnej predstaví jej ďalšie časti minister aj zajtra a v utorok. O tlačových konferenciách informoval Matovič aj prostredníctvom sociálnej siete, čo však zjavne zaskočilo predsedu Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet Mariána Viskupiča (SaS).

Ten je podľa vlastných slov na tlačovú konferenciu mimoriadne zvedavý. "Základný revolučný znak to spĺňa - nikto dopredu nevieme o čom je, čo obsahuje a čo prinesie. Nie je nad to môcť prvé detaily počúvať z tlačovky...je mi smutno, že sa takto zvláštne (a hlavne zúfalo neskoro) rodí jedna z najpotrebnejších reforiem," napísal pod status Igora Matoviča.

O vyjadrenie k zvláštnym odkazom na sociálnej sieti a lepšie vysvetlenie pracovného postupu sme požiadali aj exministerku financií Brigitu Schmögnerovú (73). "Nie je ani tak dôležité, aby bol vopred s informáciami oboznámený výbor. Ten je totiž zložený z koaličných i opozičných poslancov a tak kým nie je základná zhoda v koalícii, nemá zmysel sem čokoľvek predkladať. Vopred by teda mali byť informovaní koaliční poslanci," vysvetľuje.

"Normálny postup by bol pripraviť návrh, ktorý bude predbežne oddiskutovaný na koaličnej rade. Následne ho predložiť na vládu a paralelne ho konzultovať s vlastným poslaneckým klubom," odkázala exministerka. "Pokiaľ nájdu aspoň základnú zhodu - na detailoch byť nemusí - potom je možné vystúpiť na tlačovke," uzavrela.