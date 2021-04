Premiér na tlačovej konferencii predstavil štyri hlavné body PVV, ktoré podľa neho sú pre aktuálnu vládu kľúčové.

Jedným zo základných pilierov novej vlády má byť "nulová tolerancia korupcie".

Podľa neho Plán obnovy, ktorý doniesol na tlačovku, zohľadňuje históriu krajiny a potreby, ktoré vznikli v súvislosti s pandémomiu. Plán obnovy je väčšinou totožný tomu, ktorý vypracovala Matovičova vláda. "Vieme, žeby sme sa dopracovali k témam, na ktorých sme robili 10 mesiacov, preto bolo dôležité aby sme z PVV vyňali len časti, ktoré sa už naplnili a preto je dobré, že sme na vláde včera schvaľovali oba dokumenty naraz. Plán obnovy Slovensko nikdy nemalo," hovorí Heger. Zároveň kritizuje bývalé vlády Smeru.

K požiadavke poslanca Patricka Linharta na odchod ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského hovorí: "Toto ministrestvo je veľmi dôležité. Do konca roka potrebuje vypracovať novú spoločnú pôdohospodársku politiku v objeme 5 miliárd eur. Čiže je kľúčové aby to rezort zvládol. Má pred sebou dve veľké výzvy, preto ako ja ako premiér som ministrovi Mičovskému jasne zdôraznil míľniky a budem venovať extraveľkú pozornosť an to, či pôjde minister správnym smerom," hovorí.