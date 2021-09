Ďalšia tlačová konferencia strany Smer na odvolanie Mikulca má názov „Opozícia nemôže čakať, kým sa predseda NR SR uráči zvolať schôdzu na odvolanie R. Mikulca“. Práve predseda parlamentu Boris Kollár sa po troch neúspešných pokusoch otvoriť mimoriadnu schôdzu na Mikulcove odvolanie, rozhodol tento bod presunúť na riadnu schôdzu. Ficovi a jeho Smeru sa to ale nepozdáva.

Pozrite si naživo brífing strany Smer, ktorý je naplánovaný na 10.30:

Fico sa z úvodu rozhovoril o zrušení obvinenia exšéfa SIS Vladimíra Pčolinského. Vraj bolo jeho obvinenie len politicky motivované: „Takéto rozhodnutie nemohla NAKA prijať len tak. Muselo prísť k posväteniu. Ja to presne vidím, ako Matovič hovorí s Lipšicom a Mikulcom a povedal im, ako musia zatvoriť Pčolinského. Generálna prokurátora konštatovala desiatky hrubých porušení zákonov. Ak to dnes dáme dohromady, tak toto rozhodnutie GP je ešte zlomovejšie, ako správa SIS o ovplyvňovaní svedkov.“

Rozhodnutie GP ktoré Fico rešpektuje, je podľa neho definitívnym potvrdením zločinov, ktoré pácha táto koalícia. „Kto bude niesť zodpovednosť za to, že Pčolinský bol šesť mesiacov vo väzbe?,“ pýta sa Fico, s tým, že ako prvý bude niesť zodpovednosť Mikulec. Preto ho tentokrát ide Smer odvolávať za väzbu Pčolinského! „Lipšic nie je žiadny prokurátor. On podvádzal všade. Ide o politického gaunera,“ povedal Fico. Podobnými poznámkami počastoval aj Mikulca, no Lipšic toho od Fica schytal oveľa viacej! Napokon sa ale šéf Smeru rozhohnil a použil tvre slová aj na Mikulca: „Je to hlúpy, arogantný gauner.“

Generálna prokuratúra si robí podľa Fica svoju robotu: „To nebolo ich právo, ale povinnosť. Pčolinský môže byť opäť obvinený.“ Keby mali podľa Fica Lipšic s Mikulcom boha pri sebe, tak vraj odstúpia. Generálny prokurátor vraj totiž evidentne preukázal, že Pčolinského obvinenie bolo na politickú objednávku.

Fico sa pustil aj do médií: „Tento súboj prehrávate. Mysleli ste si, že nás máte na kolenách, ale nemáte. Vy sa nečudujte, keď vám ľudia nadávajú na ulici. Nadávajú vám, lebo píšete čo píšete.“