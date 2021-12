Kauza uniknutých nahrávok z poľovníckej chaty už niekoľko týždňov rezonuje v slovenskej spoločnosti. Z dôvodu pytliactva mala byť na poľovníckej chate v Čifároch nainštalovaná kamera, ktorá nasnímala rozhovory expremiéra Roberta Fica (Smer-SD), exministra vnútra Roberta Kaliňáka, obhajcu bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara Mareka Paru, podnikateľa Miroslava Bödöra a advokáta Pavla Gašpara (syna Tibora Gašpara), ktorí sa zhovárali o živých trestných veciach.

Fico od začiatku tvrdil, že odpočúvanie poľovníckej chaty bolo nelegálne. V kauze nastal nečakaný zvrat, keď krajský prokurátor v Nitre zrušil trestné stíhanie vo veci pytliactva, ktorého sa týkali medializované odpočúvania. "Dôvodom zrušenia trestného stíhania vo veci pytliactva bola jeho nezákonnosť," informoval prokurátor krajskej prokuratúry Jaroslav Maček.

K tejto téme sa plánuje opäť vyjadriť šéf Smeru, ktorý na dnes zvolal tlačovú konferenciu na tému Pokračovanie rozhovorov z poľovníckej chaty za účasti advokátov JUDr. Mareka Paru a Mgr. Pavla Gašpara. Prítomný má byť aj policajný exprezident Tibor Gašpar, ktorého po roku strávenom vo väzbe prepustili začiatkom novembra.

Sledujte s nami tlačovú konferenciu NAŽIVO:

"Na Slovensku došlo prvýkrát za posledné roky k aktu štátneho terorizmu," uviedol na začiatku tlačovej konferencie Robert Fico. "Keby to chceli urobiť na hulváta, tak na stromy načierno navešejú kamery a počúvajú a sledujú, ale dobre vedeli, že potrebujú legálne dôkazy," uviedol líder Smeru. Nebezpečný je tento prípad podľa Fica preto, že od začiatku bola súčinnosť orgánov činných v trestnom konaní, a vedeli, že nezákonným spôsobom idú získavat nejaké dôkazy.

Hlavným cieľom odpočúvania podľa Fica je, aby sa našli akékoľvek informácie zabezpečujúce predĺženie väzby Tibora Gašpara a Norberta Bödöra. Dôkazna situácia v ich prípade je nulová, tvrdí Fico. Druhy ciel bola diskreditacia obhajoby, tretí ciel bola diskreditácia opozície, dodal. "Tvrdím a budem tvrdiť, že tu prebiehaju manipulácie s trestnými konaniami," uviedol Fico. Zdôraznil, že dnes sú však oficiálne v pozícii poškodených.

Fico hovorí, že prokurátori, ktorí boli namočení do kauzy, opúšťajú funkcie. Podľa Fica Výboh, Kováčik, Bödör sú obeťami pomsty, ktorú realizuje súčasná vládna koalícia. "Tibor Gašpar je nevinný a celá táto vec je voči nemu vymyslená," povedal Fico. Oficiálne znovu dal politickú aj odbornú ponuku Gašparovi, bude vítaný na palube, a považuje ho za profesionála.

"Podávam nielen trestné oznámenie, ale aj návrh na Ústavný súd. Domáham sa koštatovania, že moje práva boli výrazne porušené aktom štátneho terorizmu. Po druhé, domáham sa vymazania nahrávok, lebo nevedú k ničomu a ich cieľom je len moja diskreditácia," uviedol Fico. "Pokračuje rozklad právneho štátu. Ak si niekto myslí, že budeme mlčať, sú na omyle," dodal.

"Je obmedzujúce pre mňa a nerád by som dal čo len malý dôvod na to, aby voči mne postupovali OČTK zaujatým spôsobom. Od môjho prepustenia som neustále dotazovaný v tejto veci, v okolí môjho bydliska som zaznamenal vozidlá, ktoré monitorujú môj pohyb. Chápem tento zaujem médii či OČTK, ale zasahuje to do môjho života ako aj do života mojich blizkych," uviedol Tibor Gašpar dôvod, prečo sa chce vyjadriť dnes len stručne.

"Ja sa neobávam toho, čo som spravil, ale obávam sa toho, čo som nespravil," povedal Gašpar s tým, že očakáva, aby mu bolo umožnené jeho oprávnenia využiť v nezaujatom procese. "Kauza chata je len jedným z dobrých príkladov toho ako konajú OČTK dnes, a odkrývajú tým systémové nedostatky," skonštatoval Gašpar. Tvrdí, že dnes dochádza k enormnému porušovaniu zákonov, čo za jeho čias nebolo. Je prekvapený, čo všetko je možné. "Mojou prioritou je dokončiť proces obhajoby," povedal Gašpar. "Väzba je legitímny inšitút, má svoj zmysel, ale nie je to rozhodne jednoduché. Je to útok na vaše psychické aj fyzické zdravie," uviedol krátko k otázke, ako sa mal vo väzení.

Advokát Pavol Gašpar, syn Tibora Gašpara hovoril o zaujatosti OČTK, o nezákonnosti a účelovosti konaní v prípade kauzy odpočúvania poľovníckej chaty. Zdôraznil, že cieľom nahrávok nebolo pytliactvo, ale nezákonne nahrávanie rozhovorov advokátov.