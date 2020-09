Brífing môžete sledovať s nami naživo!

Na tlačovej besede strany Smer – SD Roberta Fica a podpredsedov strany Ladislava Kamenického a Erika Kaliňáka bola téma "Neschopnosť vlády v boji proti pandémii sa už nedá tolerovať".

Robert Fico súčasnú vládu Igora Matoviča označil za "partiu nekompetetných ľudí". Môže sa podľa jeho slov pochváliť negatívnym rekordom, keďže za jeho vlády klesla priemerná nominálna mzda.

"Namiesto toho, aby vláda podporovala rast miezd, ide opačným smerom. Čo je to za nezmysel!" tvrdí Fico. "Nezvládli to prvých päť mesiacov, pretože nevedia, čo robiť."

Fico tvrdí, že strana Smer-SD ide robiť konkrétne kroky pre to, aby Slovensko ekonomicky stúpalo. Európska rada vytvorila špeciálny fond, ktorý tvorí 750 miliárd eur, pričom Slovensko má právo čerpať až 7,5 miliardy eur.

"Pripravili sme návrh uznesenia Národnej rady vo veci plánu obnovy, ako by mal presne vyzerať a kam by tie peniaze mali ísť,"oznáil Fico. Návrh chce predložiť tak, aby sa o ňom rokovalo už 16. septembra. Plány musia byť predložené do 15. októbra a schvaľované budú v roku 2021.