Celkové výdavky štátneho rozpočtu majú byť podľa novely zákona tento rok vyššie o 3,389 miliardy eur. Namiesto pôvodne plánovaných 23,9 miliardy eur by tak mali dosiahnuť 27,3 miliardy eur. Na základe správy z výborov by sa však výdavky v rozpočte mali ešte zvyšovať, a to o necelých 351 miliónov eur.

"Bohužiaľ, takéto masívne navýšenie vôbec nepocítia ľudia," tvrdí Tomáš.

"Strana HLAS nemohla takýto rozpočet podporiť, lebo vláda zväčšuje bublinu len preto, aby mohla míňať na nezmysly ako plošné testovanie," dodal Tomáš.