Strana Demokrati minulý mesiac oznámila, že do volieb ju povedie Andrea Letanovská (54). "Rozmýšľal som, čo je najväčší prejav nesebectva, ktorý môžem ja urobiť. Z nášho pohľadu je to uprednostnenie úspechu nás všetkých pred mojím miestom na kandidátke. Preto som sa rozhodol, že nebudem na prvom mieste na kandidátnej listine do Národnej rady SR, ale prenechám toto miesto Andrei Letanovskej," povedal v tom čase Heger.

Diskusná relácia "Karty na stôl", ktorej hosťom bola Andrea Letanovská. Zdroj: EMIL VAŠKO

Rozhodnutie dať Letanovskú na prvé miesto prišlo podľa Hegera pred niekoľkými mesiacmi. Priblížil, že rozmýšľanie o lídrovi bolo o tom, či celoživotný príbeh najlepšie vystihuje ponuku Demokratov. "Všetkým nám bolo jasné, že je to príbeh Andrey Letanovskej," podotkol Heger.