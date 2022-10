Šofér auta smrti zo zastávky Zochova Dušan Dědeček sa dnes definitívne dozvie, kde strávi najbližšie mesiace. Okresný súd ho začiatkom týždňa nevzal do väzby, no to môže zmeniť odvolací krajský súd. Dědeček spôsobil svojou nezodpovednosťou a jazdou pod vplyvom alkoholu smrť piatim mladým ľuďom, ktorí mali celý život pred sebou. Krajský súd rozhoduje o väzbe nebezpečného šoféra od 8.30.

8.56 - „Bol mu odobratý vodičský preukaz, to však ale nie je dôkaz, že nebude viesť motorové vozidlo a nedopustí sa obdobnej činnosti,“ píše sa v sťažnosti prokurátora, s tým, že domácnosť v ktorej býva, žije aj jeho syn a ten vlastní auto. Ide o motorové vozidlo Peugeot. Obvinený má aj syna Lukáša, ktorý s ním síce nebýva, ale vlastní auto. Lukáš Dědeček býva neďaleko Dušana Dědečka.

8.50 – Člen senát číta odôvodnenie Okresného súdu, ktorý obvineného nevzal do väzby. Povedané bolo napríklad to, že Dědeček mal 11 priestupkov za posledných 5 rokov. Podľa sudcu okresného súdu bol ale iba jeden závažnejší. „Nebolo zistené, že by požíval alkohol často, alebo že by bol na ňom závislý,“ dodal člen senátu.

8.41 – Sudkyňa na úvod verejného zasadnutia dáva plnej pojednávacej miestnosti jasne najavo, aké budú dnes pravidlá.

8.30 - Dědeček sa dostavil na súd! Vo všeobecnosti sa očakávalo, že obvinený nepríde. Dědeček ale prekvapil a pár minút pred verejným zasadnutím sa dostavil na krajský súd. Verejné zasadnutie začalo.

7.00 - Generálny sekretár Deaflympijskeho výboru v demisii Dědeček si v osudný deň veselo popíjal prakticky od rána. V čase 22.20 to stálo život 5 mladých študentov a niekoľko ďalších bolo zranených. „Viedol vozidlo po ulici Staromestská v smere na most SNP rýchlosťou približne 130 km/h, auto stratilo jazdnú stabilitu a vyšlo do priestoru zastávky MHD Zochova určenej pre chodcov, kde sa v tom čase nachádzalo okolo štyridsať osôb,“ píše sa v zápisnici o výsluchu z OS. Dědeček mal podľa zápisnice v krvi až 2,07 promile alkoholu!

Vyšetrovateľ obvinil exsekretára z trestného činu všeobecného ohrozenia, za čo mu hrozí 20 až 25 rokov za mrežami, prípadne doživotie. Súdny proces sa ale môže konať aj o pol roka a prokurátor sa obáva, že dovtedy by mohol Dědeček pod hrozbou doživotia utiecť zo Slovenska, alebo opäť nebezpečne jazdiť na aute, aj keď má aktuálne zadržaný vodičský preukaz. Navrhol mu preto útekovú aj preventívnu väzbu.

Sudca pre prípravné konanie OS s tým ale nesúhlasil a pustil Dědečka na slobodu. „S uvedeným názorom prokurátora sa sudca pre prípravné konanie nestotožnil,“ píše sa v zápisnici. Prokurátor sa ale odvolal, a tak o tom, kde strávi najbližšie mesiace šofér auta smrti, rozhodne krajský súd. Verejné zasadnutie začína o 8.30.

