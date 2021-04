"Dnešný Svetový deň Zeme nám pripomína, ako veľmi naše aktivity ovplyvňujú planétu a prostredie, v ktorom žijeme. Počas pandémie sa pre nás stala práve príroda útočiskom, v ktorom sme hľadali povzbudenie do života," napísala dnes k Dňu Zeme na sociálnu sieť prezidentka Zuzana Čaputová.

Upozornila, že okrem krás bohužiaľ v prírode často nachádzame aj "príklady ľudskej bezohľadnosti voči nej". "Som preto rada, že zelená agenda bude dôležitou súčasťou Plánu obnovy a plánované investície nám pomôžu znížiť emisie a vytvoriť lepšie a zdravšie životné prostredie," napísala.

Premiér Heger a minister Budaj

Minister životného prostredia Ján Budaj zároveň oznámil, že symbolicky práve dnes na Deň Zeme, oficiálne podpísal vyhlášku, ktorá zaraďuje vlka dravého medzi chránené živočíchy. Vyhláška bude platiť od 1.júna a od tohto dňa bude usmrtenie vlka trestným činom.

Premiér Heger tvrdí, že ľudia čoraz viac rozumejú všetkým hrozbám, ktoré prináša klimatická kríza, a pracujú na tom, aby prírode vrátila mnohé z toho, čo jej vzali. "Ona nám to vráti desaťnásobne. Berieme zodpovednosť do svojich rúk a meníme prístup životnému prostrediu, prístup k matke Zemi. Na to myslí aj plán obnovy," poznamenal.

