Plán otestovať celé Slovensko bol až do poslednej chvíle neistý. Rozhodol o ňom totiž až víkendový pilotný projekt testovania v štyroch okresoch - Tvrdošín, Námestovo, Orava a Dolný Kubím. Účasť občanov v ňom dopadla nad očakávania - prišlo 91% obyvateľov okresov.

V pondelok po pilotnom testovaní na Úrade vlády zasadol Ústredný krízový štáb (ÚKŠ), ktorý rokoval práve o jeho zavedení na územie celej krajiny. Ako po ňom prezradil premiér Igor Matovič, v hre boli dve možnosti - úplný lockdown alebo celoplošné testovanie. ÚKŠ sa rozhodol práve pre tú druhú možnosť.

Plánované testovanie sa však oproti predchádzajúciim plánom uskutoční s malou zmenou - testovať sa bude len v sobotu a nedeľu, to piatkové ÚKŠ stopol. Minister obrany Jaroslav Naď na pondelkovej tlačovej konferencii povedal, že za to mohlo viacero dôvodov.

Celoplošné testovanie sa bude konať tento a nasledujúci víkend v sobotu a nedeľu od 7.00 do 22.00 hodiny s tým, že posledné testovanie sa má konať o 21:30, aby sa odberné miesta stihli pripraviť na ďalší odberný deň. Ministerstvo zároveň upozorňuje, že ľuďom príde do poštových schránok informačný leták, v ktorom však bude uvedený aj piatok. "Ospravedlňujem sa za chybu," povedal Naď.

Ministerstvo bude odporúčať, aby sa každá hodina viazala k prvému písmenu priezviska otestovaných. Naď počíta s tým, že niektoré obce si budú chcieť poradie otestovaných prispôsobiť podľa iných parametrov, napríklad názov ulice.

"V súčasnosti počítame s 4901 tímami a bude vyše 5-tisíc odberných miest,"povedal Naď s tým, že menšie obca chcú "vybaviť" za kratší čas. Zdravotníci budú dostávať 7 eur za hodinu, príplatok za každého pozitívneho pacienta bude 20 eur. Administratívny pracovník má dostať 100 eur za jeden deň. Týchto pracovníkov bude hľadať samospráva, následne bude ich mzda preplatená štátom. Dobrovoľníci budú pracovať bez nároku na honorár.

Ochranné pomôcky aj dezinfekciu poskytnú ozbrojené sily. "Zároveň ale prosíme samosprávu, aby nám pomhola. Ak by boli schopní zabezpečiť dezinfekciu, nech to urobia," poprosil Naď. To isté zopakoval aj pri iných ochranných pomôckach, napríklad rukavicíach.

Ozbrojené sily sa po celoplošnom testovaní, v prípade, ak to nemá zabezpečená obec či mesto, majú postarať aj o biologický odpad. "V celku sa nám darí napĺňať počet personálu, aj toho zdravotníckeho," pokračoval Naď.

Testovania sa nemusia zúčastniť deti do 10 rokov. "My odporúčame obyvateľom nad 65 rokov, aby radšej dodržiavali domácu karanténu," povedal Naď. Testovania sa nemusia zúčastniť ani tí, ktorí boli posledných 90 dní pozitívne testovaní na koronavírus. Testovania sa nemusia zúčastniť ani občania, ktorí na to budú mať k dispozícii lekársku správu - týka sa to napríklad onkologických pacientov, ľudí so zlomeninou nosu či s poruchou autistického spektra.

Namiesto antigénového testu občania môžu využiť PCR testy, aj z piatkového dátumu. Ministerstvo oznamuje, že celoplošného pretestovanie je prístupné aj pre cudzincov.

V prípade ak pozitívne testovaní pacienti nebudú chcieť stráviť karanténu v domácom prostredí, na stránke somzodpovedny.sk môžu nájsť zoznam hotelov, v ktorých ju môžu stráviť. Zapltiť si ju však budú musieť z vlastného vrecka.

"Už viackrát som avizoval, že certifikáty sú vytlačené a špeciálnom papieri, ktorý nie je možné sfalšovať," povedal Naď s tým, že niektoré certifikáty zrejme odcudzili. Preto ministerstvo zaviedlo špeciálne kódy na každom certifikáte, ktoré sa budú viazať ku konkrétnemu odbernému miestu.