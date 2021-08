Na omšu pápeža Františka na záverečnom podujatí 52. Medzinárodného eucharistického kongresu, ktoré sa bude konať 12. septembra na budapeštianskom Námestí hrdinov, nebudú maďarské orgány vyžadovať od žiadnych účastníkov očkovací preukaz. Uviedol v stredu hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács.

MOK vyzvala kompetentné orgány, aby na prahu štvrtej vlny epidémie motivovali ľudí k očkovaniu, zriadili mobilné očkovacie miesta na masové podujatia a zabezpečili očkovanie ľudí žijúcich v znevýhodnených regiónoch a obciach.

Aké opatrenia budú na Slovensku?

V piatok 13. augusta sa spustila registrácia na verejné podujatia septembrovej návštevy pápeža Františka na Slovensku. Ľudia sa môžu registrovať na štyri miesta, a to do Košíc na Luník XI, na košický štadión, do Prešova a Šaštína. Ľudia, ktorí sa zaregistrujú na webe navstevapapeza.sk, dostanú lístok s QR kódom, ktorý si musia priniesť na podujatie. K registrácii spustili aj call centrum. Na podujatia môžu ísť len plne zaočkované osoby.

Po zaregistrovaní príde účastníkovi do 24 až 48 hodín potvrdzovací e-mail spolu s linkom, na ktorom si môže overiť, v akom stave je jeho registrácia. Tá bude podliehať kontrole Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), ktorý na základe rodného čísla overí podmienku zaočkovanosti. "Zároveň máme povinnosť od úradu verejného zdravotníctva zabezpečiť trasovanie kontaktov v prípade, že sa na podujatí vyskytne infekčná osoba," povedal Štefan Dobák z technickej sekcie prípravného tímu s tým, že na základe QR kódu budú môcť zistiť, v ktorom sektore sa infekčná osoba nachádzala. Spolu so vstupenkou si treba priniesť aj osobný doklad.