Takmer polovica z tohto počtu sú prihlásení do Šaštína. Informuje o tom Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska na svojom webe.

Zo štatistík vyplýva, že do Prešova chce prísť zatiaľ na stretnutie so Svätým Otcom Františkom 6200 ľudí. Takmer 4500 záujemcov eviduje registračný tím v Košiciach.

Registrácia účastníkov je k dispozícii na internetovej stránke www.navstevapapeza.sk. Prihlásiť sa je možné do Šaštína, Prešova a Košíc. Pastoračná cesta pápeža Františka sa nesie v znamení motta "S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom". Bližšie informácie je možné získať na infolinke +421 2 2220 0075 od pondelka do piatka v čase od 8.30 do 16.30 h a na e-mailovej adrese [email protected]

Pápež František na septembrovej (12. - 15. 9.) návšteve Slovenska zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.